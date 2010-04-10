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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Парма
Наполи - Парма: обзор матча 10 апреля 2010
Наполи
10.04.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 3
Завершен
Парма
3'
Ф. Квальярелла
78'
М. Гамшик
63'
Л. Антонелли
68'
А. Лукарелли
87'
Л. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Парма
Замена
Э. Хоффер
️️️️
Д. Грава
ГОЛ! 2:3!
Л. Хименес
Вторая желтая
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
Замена
М. Пачи
️️️️
Д. Биабиани
ГОЛ! 2:2!
М. Гамшик
Желтая карточка
П. Кастеллини
Замена
М. Больячино
️️️️
С. Ароника
Замена
Л. Чигарини
️️️️
М. Пациенца
ГОЛ! 1:2!
А. Лукарелли
ГОЛ! 1:1!
Л. Антонелли
Желтая карточка
С. Ароника
Желтая карточка
П. Каннаваро
Желтая карточка
П. Деллафьоре
Замена
П. Кастеллини
️️️️
Д. Галлоппа
Замена
Э. Креспо
️️️️
В. Божинов
Желтая карточка
Д. Биабиани
Желтая карточка
Ф. Валиани
20'
Желтая карточка
А. Лукарелли
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
86
Валерий Божинов
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
4-4-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
2
Грава
6
Ароника
14
Кампаньяро
18
Суньига
5
Гаргано
24
Пациенца
17
Гамшик
22
Лавесси
27
Квальярелла
3-2-2-3
83
Миранте
5
Дзаккардо
13
Антонелли
6
Лукарелли
15
Деллафьоре
27
Дзенони
80
Валиани
14
Галлоппа
14
Биабиани
84
Хименес
86
Божинов
24
Пациенца
8
Чигарини
8
Чигарини
24
Пациенца
6
Ароника
54
Больячино
54
Больячино
6
Ароника
2
Грава
27
Хоффер
27
Хоффер
2
Грава
14
Галлоппа
7
Кастеллини
7
Кастеллини
14
Галлоппа
14
Биабиани
24
Пачи
24
Пачи
14
Биабиани
86
Божинов
9
Креспо
9
Креспо
86
Божинов
Остались в запасе
Наполи
Парма
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Наполи - Парма
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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