14 января 2026 года в рамках 15 тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Кадисия» на своем поле примет «Аль-Фейху». Хозяева продолжают борьбу за места в верхней части таблицы и находятся в отличной форме, тогда как гости решают более скромные задачи и испытывают серьезные трудности на текущем отрезке сезона. Турнирная мотивация и разница в игровых кондициях заметно выделяют этот матч на фоне других встреч тура.

«Аль-Кадисия»

После 13 туров «Аль-Кадисия» набрала 27 очков и занимает 5 место. Команда выиграла три последних матча чемпионата и демонстрирует высокую результативность в атаке. За последние пять игр клуб забил 13 мячей, а голевая серия в Высшей лиге достигла шести матчей подряд. При этом оборона не всегда действует безошибочно – 7 пропущенных голов за тот же период, однако атакующий потенциал позволяет компенсировать эти недочеты. В матчах против соперников из нижней части таблицы «Аль-Кадисия» действует уверенно и навязывает высокий темп.

«Аль-Фейха»

«Аль-Фейха» располагается на 12 позиции с 13 очками после 13 туров. Команда не может выиграть уже в пяти матчах подряд и испытывает заметные проблемы в обороне. В последних пяти играх «Аль-Фейха» пропустила 11 мячей, что является одним из худших показателей на данном отрезке. Атака гостей также не отличается стабильностью – всего 3 забитых гола за пять встреч. Даже при осторожном стиле игры команде сложно удерживать счет и избегать ошибок в защите.

Факты о командах

«Аль-Кадисия»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в среднем 2.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 7 матчах подряд

Пропускает в среднем 1.40 гола за матч

«Аль-Фейха»