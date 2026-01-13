Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Кадисия» – «Аль-Фейха»: прогноз и ставки на матч 14 января 2026 с коэффициентом 1.8

13 января 2026 9:29
Аль-Кадисия - Аль-Фейха
14 янв. 2026, среда 17:45 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

14 января 2026 года в рамках 15 тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Кадисия» на своем поле примет «Аль-Фейху». Хозяева продолжают борьбу за места в верхней части таблицы и находятся в отличной форме, тогда как гости решают более скромные задачи и испытывают серьезные трудности на текущем отрезке сезона. Турнирная мотивация и разница в игровых кондициях заметно выделяют этот матч на фоне других встреч тура.

«Аль-Кадисия»

После 13 туров «Аль-Кадисия» набрала 27 очков и занимает 5 место. Команда выиграла три последних матча чемпионата и демонстрирует высокую результативность в атаке. За последние пять игр клуб забил 13 мячей, а голевая серия в Высшей лиге достигла шести матчей подряд. При этом оборона не всегда действует безошибочно – 7 пропущенных голов за тот же период, однако атакующий потенциал позволяет компенсировать эти недочеты. В матчах против соперников из нижней части таблицы «Аль-Кадисия» действует уверенно и навязывает высокий темп.

«Аль-Фейха»

«Аль-Фейха» располагается на 12 позиции с 13 очками после 13 туров. Команда не может выиграть уже в пяти матчах подряд и испытывает заметные проблемы в обороне. В последних пяти играх «Аль-Фейха» пропустила 11 мячей, что является одним из худших показателей на данном отрезке. Атака гостей также не отличается стабильностью – всего 3 забитых гола за пять встреч. Даже при осторожном стиле игры команде сложно удерживать счет и избегать ошибок в защите.

Факты о командах

«Аль-Кадисия»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за матч

«Аль-Фейха»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.60 гола за матч
  • Пропускает в 3 матчах подряд

Личные встречи
67% (2)
0% (0)
33% (1)
8
Забитых мячей
2
2.67
В среднем за матч
0.67
5:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  5:0
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Кадисия
5 : 0
14.01.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Фейха
2 : 1
12.04.2025
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
07.11.2024
Аль-Фейха

Прогноз на матч «Аль-Кадисия» – «Аль-Фейха»

Текущая форма команд и статистика говорят в пользу хозяев. «Аль-Кадисия» стабильно забивает и уверенно использует слабости соперников в обороне, тогда как «Аль-Фейха» регулярно допускает результативные ошибки и редко отвечает эффективной атакой. При этом гости способны навязать борьбу на отдельных отрезках, но на дистанции всего матча преимущество хозяев выглядит очевидным. Наиболее логичным сценарием выглядит победа «Аль-Кадисии» в результативном матче.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.8
  • Фора «Аль-Кадисии» (-1) – коэффициент 1.95

1.80
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фейха Аль-Кадисия
Другие прогнозы
15.01.2026
20:30
1.70
Италия. Серия А, 16 тур
Верона - Болонья
Двойной шанс «Верона» (1X)
15.01.2026
22:45
1.75
Италия. Серия А, 16 тур
Комо - Милан
Тотал меньше 2.5 голов
15.01.2026
23:00
1.64
Испания. Кубок, 1/8 финала
Расинг - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 