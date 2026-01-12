13 января состоится полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором «Ньюкасл» на своем поле примет «Манчестер Сити». Встреча имеет особое значение, так как на кону выход в финал турнира. Обе команды уверенно прошли предыдущие стадии, демонстрируя результативный футбол и стабильную игру в атаке, что делает предстоящий матч одним из ключевых событий недели в английском календаре.
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» подходит к полуфиналу в отличной форме. Команда выиграла четыре последних матча во всех турнирах и стабильно забивает – 12 голов в пяти последних встречах. В Кубке лиги «Ньюкасл» одержал три победы подряд и неизменно отличался в каждом из этих матчей. При этом оборона команды остается уязвимой: в последних пяти играх было пропущено 8 мячей, а серия матчей с пропущенными голами в целом по сезону продолжается. Тем не менее высокая интенсивность в атаке позволяет «Ньюкаслу» компенсировать оборонительные огрехи.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» также уверенно выступает в Кубке лиги, выиграв три последних матча турнира и забивая в каждом из них. Команда не проигрывает уже в 12 матчах подряд, демонстрируя высокий уровень контроля и реализации моментов. В последних пяти играх «Сити» забил 14 голов, пропустив всего 4, что подчеркивает баланс между атакой и обороной. При этом в очных встречах с «Ньюкаслом» «Манчестер Сити» регулярно поражает ворота соперника, забивая в пяти матчах подряд.
Факты о командах
«Ньюкасл»
- Побеждает в 4 последних матчах
- Забивает в среднем 2.40 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
- Пропускает в 14 из 16 последних матчей
«Манчестер Сити»
- Не проигрывает в 12 последних матчах
- Забивает в среднем 2.80 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
- Забивает в 5 последних матчах против «Ньюкасла»
Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»
Матч обещает пройти в высоком темпе с обилием голевых моментов. «Ньюкасл» делает ставку на агрессивную атаку и поддержку домашних трибун, однако регулярно допускает ошибки в обороне. «Манчестер Сити» выглядит более сбалансированной командой и способен эффективно наказывать соперника за любые провалы в защите. При этом хозяева поля также имеют потенциал для взятия ворот, что повышает вероятность результативного сценария.
Рекомендованные ставки
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.62
- Победа «Манчестер Сити» с форой (0) – коэффициент 1.70