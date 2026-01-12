13 января состоится полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором «Ньюкасл» на своем поле примет «Манчестер Сити». Встреча имеет особое значение, так как на кону выход в финал турнира. Обе команды уверенно прошли предыдущие стадии, демонстрируя результативный футбол и стабильную игру в атаке, что делает предстоящий матч одним из ключевых событий недели в английском календаре.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» подходит к полуфиналу в отличной форме. Команда выиграла четыре последних матча во всех турнирах и стабильно забивает – 12 голов в пяти последних встречах. В Кубке лиги «Ньюкасл» одержал три победы подряд и неизменно отличался в каждом из этих матчей. При этом оборона команды остается уязвимой: в последних пяти играх было пропущено 8 мячей, а серия матчей с пропущенными голами в целом по сезону продолжается. Тем не менее высокая интенсивность в атаке позволяет «Ньюкаслу» компенсировать оборонительные огрехи.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» также уверенно выступает в Кубке лиги, выиграв три последних матча турнира и забивая в каждом из них. Команда не проигрывает уже в 12 матчах подряд, демонстрируя высокий уровень контроля и реализации моментов. В последних пяти играх «Сити» забил 14 голов, пропустив всего 4, что подчеркивает баланс между атакой и обороной. При этом в очных встречах с «Ньюкаслом» «Манчестер Сити» регулярно поражает ворота соперника, забивая в пяти матчах подряд.

Факты о командах

«Ньюкасл»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в среднем 2.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Пропускает в 14 из 16 последних матчей

«Манчестер Сити»

Не проигрывает в 12 последних матчах

Забивает в среднем 2.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Забивает в 5 последних матчах против «Ньюкасла»

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»

Матч обещает пройти в высоком темпе с обилием голевых моментов. «Ньюкасл» делает ставку на агрессивную атаку и поддержку домашних трибун, однако регулярно допускает ошибки в обороне. «Манчестер Сити» выглядит более сбалансированной командой и способен эффективно наказывать соперника за любые провалы в защите. При этом хозяева поля также имеют потенциал для взятия ворот, что повышает вероятность результативного сценария.

Рекомендованные ставки