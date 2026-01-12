Введите ваш ник на сайте
«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 13 января 2026 с коэффициентом 1.62

12 января 2026 10:12
Ньюкасл - Манчестер Сити
13 янв. 2026, вторник 23:00 | Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Перейти в онлайн матча
1.62
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

13 января состоится полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором «Ньюкасл» на своем поле примет «Манчестер Сити». Встреча имеет особое значение, так как на кону выход в финал турнира. Обе команды уверенно прошли предыдущие стадии, демонстрируя результативный футбол и стабильную игру в атаке, что делает предстоящий матч одним из ключевых событий недели в английском календаре.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» подходит к полуфиналу в отличной форме. Команда выиграла четыре последних матча во всех турнирах и стабильно забивает – 12 голов в пяти последних встречах. В Кубке лиги «Ньюкасл» одержал три победы подряд и неизменно отличался в каждом из этих матчей. При этом оборона команды остается уязвимой: в последних пяти играх было пропущено 8 мячей, а серия матчей с пропущенными голами в целом по сезону продолжается. Тем не менее высокая интенсивность в атаке позволяет «Ньюкаслу» компенсировать оборонительные огрехи.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» также уверенно выступает в Кубке лиги, выиграв три последних матча турнира и забивая в каждом из них. Команда не проигрывает уже в 12 матчах подряд, демонстрируя высокий уровень контроля и реализации моментов. В последних пяти играх «Сити» забил 14 голов, пропустив всего 4, что подчеркивает баланс между атакой и обороной. При этом в очных встречах с «Ньюкаслом» «Манчестер Сити» регулярно поражает ворота соперника, забивая в пяти матчах подряд.

Факты о командах

«Ньюкасл»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Пропускает в 14 из 16 последних матчей

«Манчестер Сити»

  • Не проигрывает в 12 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Забивает в 5 последних матчах против «Ньюкасла»

Личные встречи
10% (4)
13% (5)
77% (30)
30
Забитых мячей
98
0.77
В среднем за матч
2.51
2:0
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Ньюкасл
0 : 2
13.01.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ньюкасл
2 : 1
22.11.2025
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Сити
4 : 0
15.02.2025
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ньюкасл
1 : 1
28.09.2024
Манчестер Сити
Англия. Кубок, 1/4 финала
Манчестер Сити
2 : 0
16.03.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ньюкасл
2 : 3
13.01.2024
Манчестер Сити
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ньюкасл
1 : 0
27.09.2023
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити
1 : 0
19.08.2023
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Сити
2 : 0
04.03.2023
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ньюкасл
3 : 3
21.08.2022
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Сити
5 : 0
08.05.2022
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ньюкасл
0 : 4
19.12.2021
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ньюкасл
3 : 4
14.05.2021
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Сити
2 : 0
26.12.2020
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Манчестер Сити
5 : 0
08.07.2020
Ньюкасл
Англия. Кубок, 1/4 финала
Ньюкасл
0 : 2
28.06.2020
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ньюкасл
2 : 2
30.11.2019
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Ньюкасл
2 : 1
29.01.2019
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Манчестер Сити
2 : 1
01.09.2018
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Манчестер Сити
3 : 1
20.01.2018
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл
0 : 1
27.12.2017
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ньюкасл
1 : 1
19.04.2016
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Сити
6 : 1
03.10.2015
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Манчестер Сити
5 : 0
21.02.2015
Ньюкасл
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
0 : 2
29.10.2014
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Ньюкасл
0 : 2
17.08.2014
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ньюкасл
0 : 2
12.01.2014
Манчестер Сити
Англия. Кубок Лиги, 4 раунд
Ньюкасл
0 : 2
30.10.2013
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Манчестер Сити
4 : 0
19.08.2013
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Манчестер Сити
4 : 0
30.03.2013
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ньюкасл
1 : 3
15.12.2012
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Ньюкасл
0 : 2
06.05.2012
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Манчестер Сити
3 : 1
19.11.2011
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Ньюкасл
1 : 3
26.12.2010
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Манчестер Сити
2 : 1
03.10.2010
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Сити
2 : 1
28.01.2009
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ньюкасл
2 : 2
20.10.2008
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ньюкасл
0 : 2
02.01.2008
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Сити
3 : 1
29.09.2007
Ньюкасл
Показать все

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»

Матч обещает пройти в высоком темпе с обилием голевых моментов. «Ньюкасл» делает ставку на агрессивную атаку и поддержку домашних трибун, однако регулярно допускает ошибки в обороне. «Манчестер Сити» выглядит более сбалансированной командой и способен эффективно наказывать соперника за любые провалы в защите. При этом хозяева поля также имеют потенциал для взятия ворот, что повышает вероятность результативного сценария.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.62
  • Победа «Манчестер Сити» с форой (0) – коэффициент 1.70

1.62
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Англия. Кубок лиги Манчестер Сити Ньюкасл
