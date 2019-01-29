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Ньюкасл - Манчестер Сити
Ньюкасл - Манчестер Сити: обзор матча 29 января 2019
Ньюкасл
29.01.2019, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
66'
Х. Саломон Рондон
80'
М. Ритчи (П)
1'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Манчестер Сити
90'
+1
Желтая карточка
Фернандиньо
Замена
Х. Манкильо
️️️️
А. Перес
90'
+1
Замена
Р. Кенеди
️️️️
К. Атсу
87'
83'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Данило
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Ритчи
80'
73'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Л. Сане
Желтая карточка
Ф. Шер
72'
ГОЛ! 1:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
А. Хэйден
66'
65'
Замена
Б. Силва
️️️️
К. Де Брюйне
Желтая карточка
А. Перес
54'
34'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
17'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
1'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-2-2-1-2
39
Дубравка
5
Шер
24
Лежен
24
Ласселлс
30
Ритчи
2
Йедлин
8
Лонгстафф
14
Хэйден
30
Атсу
23
Рондон
22
Перес
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Стоунз
14
Ляпорт
13
Данило
5
Фернандиньо
10
Сане
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
10
Агуэро
21
Сильва
30
Атсу
29
Кенеди
29
Кенеди
30
Атсу
22
Перес
22
Манкильо
22
Манкильо
22
Перес
13
Данило
20
Гюндоган
20
Гюндоган
13
Данило
11
Де Брюйне
20
Силва
20
Силва
11
Де Брюйне
10
Сане
9
Жезус
9
Жезус
10
Сане
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Сити
28
Фредди Вудман
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
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