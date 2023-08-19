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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Ньюкасл
Манчестер Сити - Ньюкасл: обзор матча 19 августа 2023
Манчестер Сити
19.08.2023, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
31'
Х. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Ньюкасл
71'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
67'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
С. Тонали
66'
Замена
К. Уилсон
️️️️
А. Исак
58'
Желтая карточка
Х. Барнс
57'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Жоэлинтон
56'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Э. Гордон
53'
Желтая карточка
Жоэлинтон
Желтая карточка
Х. Альварес
46'
34'
Желтая карточка
С. Тонали
ГОЛ! 1:0!
Х. Альварес
Пас отдал
Ф. Фоден
31'
24'
Желтая карточка
Э. Гордон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
21
Максимо Перроне
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Эдерсон
28
Аканджи
3
Диаш
24
Гвардиол
2
Уокер
16
Родри
8
Ковачич
10
Грилиш
47
Фоден
9
Холанд
19
Альварес
4-1-1-3-1
1
Поуп
2
Триппьер
33
Берн
5
Шер
4
Ботман
16
Тонали
39
Гимарайнс
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Гордон
9
Исак
10
Гордон
11
Барнс
11
Барнс
10
Гордон
7
Жоэлинтон
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
7
Жоэлинтон
16
Тонали
5
Андерсон
5
Андерсон
16
Тонали
9
Исак
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Исак
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ньюкасл
14
Оскар Бобб
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
21
Максимо Перроне
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
14
Оскар Бобб
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
21
Максимо Перроне
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
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