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Команды
Ньюкасл
Свен Ботман
€ 35 млн
Свен Ботман
Ньюкасл
12 января 2000 (26)
#4 | Защитник
195 см
Нидерланды
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Трансферы
Символическая сборная АПЛ сезона-2022/23 по версии ESPN
2023.05.31 00:45
1
Эпидемия в сборной Нидерландов: заболели пять игроков
2023.03.23 20:24
Второй гол «МЮ» в ворота «Ньюкасла» в финале Кубка лиги переписали на Рэшфорда
2023.02.27 12:38
1
Экс-спартаковец Тиль – в расширенном составе сборной Нидерландов на ЧМ-2022
2022.10.21 16:24
1
Фото
«Ньюкасл» купил за 37 миллионов защитника Ботмана. На игрока претендовал «Милан»
2022.06.29 07:19
Стало известно, сколько «Ньюкасл» заплатит за Ботмана
2022.06.25 11:31
«Ньюкасл» выиграл борьбу за Ботмана из-за медлительности «Милана»
2022.06.25 08:50
«Ньюкасл» может сорвать трансфер Ботмана в «Милан»
2022.06.10 00:39
«МЮ» рассчитывает перехватить защитника «Лилля» Ботмана у «Милана»
2022.05.18 23:28
«Милан» готов потратить до 100 миллионов на летние трансферы
2022.04.07 22:42
1
«Милан» подпишет с Ботманом из «Лилля» контракт до 2027 года
2022.03.28 06:55
«Милан» согласовал трансфер защитника Ботмана (Gazzetta dello Sport)
2022.03.04 19:24
«Милан» хочет купить Ботмана и Саншеша из «Лилля»
2022.02.03 08:49
Защитник «Лилля» Ботман – главная цель «Милана» в январе (Николо Скира)
2022.01.03 10:18
«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Лилля» Ботманом
2021.04.01 11:33
Чалов вошел в топ-10 талантов молодежного Евро-2021 по версии The Athletic
2021.03.30 17:58
15
The Independent: «Ливерпуль» ищет центрального защитника, в шорт-листе – Кармо, Вебер и Ботман
2021.01.04 21:32
Защитник «Лилля» Ботман может перейти в «Ливерпуль»
2021.01.02 16:47
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
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Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
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«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
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Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
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«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
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Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
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Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
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Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
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