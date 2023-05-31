Символическая сборная АПЛ сезона-2022/23 по версии ESPN

Портал ESPN составил команду сезона-2022/23 в АПЛ.

В сборную попали по три футболиста «Ман Сити» и «Ньюкасла».

Символическая сборная АПЛ по версии ESPN:

Вратарь: Ник Поп («Ньюкасл»);

Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»);

Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»);

Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).