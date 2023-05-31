Символическая сборная АПЛ сезона-2022/23 по версии ESPN

Портал ESPN составил команду сезона-2022/23 в АПЛ.
В сборную попали по три футболиста «Ман Сити» и «Ньюкасла».
Символическая сборная АПЛ по версии ESPN:
Вратарь: Ник Поп («Ньюкасл»);
Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»);
Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»);
Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
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