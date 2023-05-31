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    Символическая сборная АПЛ сезона-2022/23 по версии ESPN

    Портал ESPN составил команду сезона-2022/23 в АПЛ.

    В сборную попали по три футболиста «Ман Сити» и «Ньюкасла».

    Символическая сборная АПЛ по версии ESPN:

    Вратарь: Ник Поп («Ньюкасл»);

    Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»);

    Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»);

    Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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    Источник: ESPN

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