Стало известно, сколько «Ньюкасл» заплатит за Ботмана

Центральный защитник «Лилля» Свен Ботман продолжит карьеру в АПЛ.
«Ньюкасл» договорился о трансфере 22-летнего футболиста. Сумма сделки – 37 миллионов евро плюс бонусы.
Подписание документов запланировано на вечер субботы.
- В прошлом сезоне Ботман забил 3 гола и сделал 1 ассист в 32 матчах.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
- «Ньюкасл» в борьбе за голландца опередил «Милан».
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Источник: твиттер Фабрицио Романо