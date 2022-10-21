Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-спартаковец Тиль – в расширенном составе сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Экс-спартаковец Тиль – в расширенном составе сборной Нидерландов на ЧМ-2022

21 октября 2022, 16:24
1

Стал известен расширенный состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022.

В него включен бывший полузащитник «Спартака» Гус Тиль.

Квинси Промес в список из 39 футболистов не попал.

Вратари: Джастин Бейлов («Фейеноорд»), Яспер Силлессен (НЕК), Марк Флеккен («Фрайбург»), Андриес Нопперт («Херенвен»), Ремко Пасвер («Аякс»);

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Митчел Баккер, Джереми Фримпонг (оба – «Байер»), Дейли Блинд, Девайн Ренсх, Хуррьен Тимбер (все – «Аякс»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Дюмфрис, Стефан де Врей (оба – «Интер»), Матейс де Лигт («Бавария»), Тайрел Маласья («Манчестер Юнайтед»), Паскаль Стрейк («Лидс»), Микки ван де Вен («Вольфсбург»);

Полузащитники: Стивен Бергейс, Стевен Бергвейн, Дэви Классен, Кеннет Тайлор (все – «Аякс»), Йорди Класи («АЗ Алкмаар»), Коди Гакпо, Хави Симонс, Гус Тиль (все – ПСВ), Райан Гравенберх («Бавария»), Френки де Йонг («Барселона»), Теун Коопмейнерс, Мартен де Рон (оба – «Аталанта»), Ноа Ланг («Брюгге»);

Нападающие: Брайан Бробби («Аякс»), Мемфис Депай («Барселона»), Арно Данжума («Вильярреал»), Венсан Янссен («Антверпен»), Люк де Йонг (ПСВ), Дониелл Мален («Боруссия» Д), Ваут Вегорст («Бешикташ»).

  • ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
  • На групповом этапе соперниками Нидерландов будут Катар, Сенегал и Эквадор.

Еще по теме:
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов 4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов 2
Источник: сайт сборной Нидерландов
Чемпионат мира Нидерланды Силлессен Яспер Блинд Дейли де Йонг Люк де Врей Стефан ван Дейк Вирджил Депай Мемфис Аке Натан Тил Гус де Лигт Матейс де Йонг Френки Дюмфрис Дензел Мален Дониелл Данжума Арно Гакпо Коди Гравенберх Райан Коопмейнерс Тен Ботман Свен Тимбер Хуррьен Маласья Тайрел
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1666359731
Если он туда поедет, в чем я сомневаюсь, то удачи ему.
Ответить
Главные новости
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
1
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
17:49
3
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
2
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
7
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
5
ВидеоСлуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
15:59
8
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
4
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Все новости
Все новости
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
00:16
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
Вчера, 22:49
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+