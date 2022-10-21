Экс-спартаковец Тиль – в расширенном составе сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Стал известен расширенный состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022.
В него включен бывший полузащитник «Спартака» Гус Тиль.
Квинси Промес в список из 39 футболистов не попал.
Вратари: Джастин Бейлов («Фейеноорд»), Яспер Силлессен (НЕК), Марк Флеккен («Фрайбург»), Андриес Нопперт («Херенвен»), Ремко Пасвер («Аякс»);
Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Митчел Баккер, Джереми Фримпонг (оба – «Байер»), Дейли Блинд, Девайн Ренсх, Хуррьен Тимбер (все – «Аякс»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Дюмфрис, Стефан де Врей (оба – «Интер»), Матейс де Лигт («Бавария»), Тайрел Маласья («Манчестер Юнайтед»), Паскаль Стрейк («Лидс»), Микки ван де Вен («Вольфсбург»);
Полузащитники: Стивен Бергейс, Стевен Бергвейн, Дэви Классен, Кеннет Тайлор (все – «Аякс»), Йорди Класи («АЗ Алкмаар»), Коди Гакпо, Хави Симонс, Гус Тиль (все – ПСВ), Райан Гравенберх («Бавария»), Френки де Йонг («Барселона»), Теун Коопмейнерс, Мартен де Рон (оба – «Аталанта»), Ноа Ланг («Брюгге»);
Нападающие: Брайан Бробби («Аякс»), Мемфис Депай («Барселона»), Арно Данжума («Вильярреал»), Венсан Янссен («Антверпен»), Люк де Йонг (ПСВ), Дониелл Мален («Боруссия» Д), Ваут Вегорст («Бешикташ»).
- ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе соперниками Нидерландов будут Катар, Сенегал и Эквадор.