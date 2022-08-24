Свен Ботман - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Свен
|Фамилия
|Ботман
|Команда
|Ньюкасл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 2000 (23 года)
|Рост
|195
Стоимость:
€ 38,00
млн
|Имя
|Свен
|Фамилия
|Ботман
|Команда
|Ньюкасл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 2000 (23 года)
|Рост
|195
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 90'
|Ньюкасл
|0:2
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Борнмут
|1:1
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|87'
|04.02.2023
|1' - 90'
|Ньюкасл
|1:1
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|31.01.2023
|1' - 90'
|Ньюкасл
|2:1
|Саутгемптон
|Англия. Кубок лиги, 1/2 финала, ответный матч
|24.01.2023
|1' - 90'
|Саутгемптон
|0:1
|Ньюкасл
|Англия. Кубок лиги, 1/2 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюкасл
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2023
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|24.01.2023
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|10.01.2023
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:0
|Лестер (Лестер)
|82'
|20.12.2022
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)
|09.11.2022
|66' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
(3:2)п
|Кристал Пэлас (Лондон)
|24.08.2022
|70' -90'
|Транмер (Транмер)
|1:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)