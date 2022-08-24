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    Свен Ботман - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Свен
    Фамилия Ботман
    Команда Ньюкасл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 января 2000 (23 года)
    Рост 195
    Стоимость:
    € 38,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 90' Ньюкасл 0:2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 1' - 90' Борнмут 1:1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 23 тур
    87'
    04.02.2023 1' - 90' Ньюкасл 1:1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 22 тур
    31.01.2023 1' - 90' Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Англия. Кубок лиги, 1/2 финала, ответный матч
    24.01.2023 1' - 90' Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Англия. Кубок лиги, 1/2 финала, первый матч
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