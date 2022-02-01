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    «Милан» хочет купить Ботмана и Саншеша из «Лилля»

    «Милан» намерен летом усилиться двумя футболистами «Лилля».

    Трансферными целями итальянского клуба стали центральный защитник Свен Ботман и хавбек Ренату Саншеш.

    «Милан» видит в голландце замену для Алессио Романьоли, а в португальце – для Франка Кессье.

    Рыночная стоимость и Ботмана, и Саншеша оценивается в 30 миллионов евро.

    Кессье бесплатно уйдет из «Милана» летом. На него претендуют «ПСЖ», «Реал», «Барселона» и клубы Серии А

    Кессье может бесплатно перейти из «Милана» в «Интер» или «Ювентус»

    18-летний форвард Лазетич перешел из «Црвены Звезды» в «Милан»

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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