«Милан» хочет купить Ботмана и Саншеша из «Лилля»

«Милан» намерен летом усилиться двумя футболистами «Лилля».

Трансферными целями итальянского клуба стали центральный защитник Свен Ботман и хавбек Ренату Саншеш.

«Милан» видит в голландце замену для Алессио Романьоли, а в португальце – для Франка Кессье.

Рыночная стоимость и Ботмана, и Саншеша оценивается в 30 миллионов евро.

Кессье бесплатно уйдет из «Милана» летом. На него претендуют «ПСЖ», «Реал», «Барселона» и клубы Серии А

Кессье может бесплатно перейти из «Милана» в «Интер» или «Ювентус»

18-летний форвард Лазетич перешел из «Црвены Звезды» в «Милан»