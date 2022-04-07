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«Милан» готов потратить до 100 миллионов на летние трансферы

«Милан» намерен серьезно усилить состав во время летнего трансферного окна.

Ожидается, что состав итальянской команды могут пополнить четыре новичка, на подписание которых потратят до 100 миллионов евро.

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Источник: Football Italia

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07.04.2022 22:42
Комментарии1
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    Рейтинг: +1973

    ItalianFootball 9 часов назад

    В 2017 как-то 200 потратили. Комично все закончилось.

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