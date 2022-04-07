«Милан» готов потратить до 100 миллионов на летние трансферы

В 2017 как-то 200 потратили. Комично все закончилось.
«Милан» намерен серьезно усилить состав во время летнего трансферного окна.
Ожидается, что состав итальянской команды могут пополнить четыре новичка, на подписание которых потратят до 100 миллионов евро.
- Защитник «Лилля» Свен Ботман – 25-30 миллионов евро;
- Хавбек «Лилля» Ренату Саншеш – 25-30 миллионов евро;
- Форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка – 40 миллионов евро;
- Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги – свободный агент.
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