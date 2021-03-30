Чалов вошел в топ-10 талантов молодежного Евро-2021 по версии The Athletic

Спортивный сайт The Athletic представил собственный рейтинг самых талантливых футболистов, выступающих на молодежном Евро-2021.
В топ-10 вошел нападающий ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов.
Помимо россиянина в рейтинг попали:
- Свен Ботман (Нидерланды);
- Орельен Чуамени (Франция);
- Марк Кукурелья (Испания);
- Исак Йоуханнессон (Исландия);
- Педру Гонсалвеш (Португалия);
- Нони Мадуэке (Англия);
- Вахид Фагир (Дания);
- Юссуфа Мукоко (Германия);
- Джанлука Скамакка (Италия).
Источник: The Athletic