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    Чалов вошел в топ-10 талантов молодежного Евро-2021 по версии The Athletic

    Спортивный сайт The Athletic представил собственный рейтинг самых талантливых футболистов, выступающих на молодежном Евро-2021.

    В топ-10 вошел нападающий ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов.

    Помимо россиянина в рейтинг попали:

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8159

      NewLife 22 минуты назад

      Этот список был составлен еще до начала U21. чтобы следить за их игрой на чемпе. Думаю, Чалов разочаровал.

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