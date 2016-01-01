Чалов вошел в топ-10 талантов молодежного Евро-2021 по версии The Athletic

Этот список был составлен еще до начала U21. чтобы следить за их игрой на чемпе. Думаю, Чалов разочаровал.
Спортивный сайт The Athletic представил собственный рейтинг самых талантливых футболистов, выступающих на молодежном Евро-2021.
В топ-10 вошел нападающий ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов.
Помимо россиянина в рейтинг попали:
- Свен Ботман (Нидерланды);
- Орельен Чуамени (Франция);
- Марк Кукурелья (Испания);
- Исак Йоуханнессон (Исландия);
- Педру Гонсалвеш (Португалия);
- Нони Мадуэке (Англия);
- Вахид Фагир (Дания);
- Юссуфа Мукоко (Германия);
- Джанлука Скамакка (Италия).