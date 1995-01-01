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    Макаров: «Приносим извинения перед всей Россией, перед родными»

    Полузащитник молодежной сборной России Денис Макаров извинился за поражение от Дании в матче Евро-2021.

    • Россия проиграла со счетом 0:3.
    • Команда заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф.

    «Не знаю, что не получилось. Мы были к этому не готовы. Приносим извинения перед всей страной, перед родными. Не ожидали такого накала. Счет на табло, мне нечего сказать. Хороший турнир, силовой. Мы благодарны, что здесь играли. Еще раз спасибо за этот турнир», – сказал Макаров в эфире «Матч ТВ».

    Молодежный Евро-2021. Россия крупно проиграла Дании и вылетела из турнира

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +460

      inzek 12 минут назад

      вот к кому, а к макарову нет претензий. перспективный парень

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