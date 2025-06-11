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Стартовал молодежный Евро, где дебютирует серьезное изменение в правилах

Вчера, 22:07
1

В Словакии стартовал молодежный чемпионат Европы. В матче-открытии хозяева уступили Испании (2:3).

Турнир примечателен тем, что на нем дебютирует изменение в правилах, касающееся задержки игры вратарями.

Изменение в правилах игры было одобрено ИФАБ 1 марта этого года.

Если вратарь будет держать мяч и не вводить его в игру дольше восьми секунд, судья накажет его угловым ударом.

Отсчет секунд начнется, как только мяч окажется под полным контролем вратаря, которому не будет мешать соперник. Последние пять секунд судья должен отсчитывать так, чтобы это видел голкипер.

  • УЕФА планирует внедрить правило 8 секунд и на взрослые турниры.

Источник: «Бомбардир»
Молодежный чемпионат Европы
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Комментарии (1)
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subbotaspartak
1749699028
Последние пять секунд судья должен отсчитывать так, чтобы это видел голкипер. Любопытно посмотреть.
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