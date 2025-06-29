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Молодежный чемпионат Европы

Финал
Команд: 0
~6.2к
Главные новости
Определился победитель молодежного Евро-2025
2025.06.29 00:41
1
Левандовски вышел на 3-е место среди бомбардиров сборных в Европе
2022.03.30 10:43
3
Макаров попал в символическую сборную молодежного Евро
2021.06.07 20:00
2
Молодежный Евро-2021. Германия победила Португалию в финале
2021.06.06 23:53
1
Молодежный Евро-2021. Португалия благодаря автоголу победила Испанию и стала первым финалистом турнира
2021.06.03 20:56
Молодежный Евро-2021. Германия и Португалия стали полуфиналистами турнира
2021.06.01 00:58
Молодежный Евро-2021. Испания и Нидерланды вышли в 1/2 финала
2021.05.31 21:58
Галактионов: «Сложилось так, как сложилось. Тяжело сказать, продолжу ли я работать с командой»
2021.03.31 21:42
9
Молодежный Евро-2021. Россия крупно проиграла Дании и вылетела из турнира
2021.03.31 20:51
55
ВидеоМолодежная сборная России пропустила два гола от Дании к 11-й минуте
2021.03.31 19:14
18
Все новости
Все новости
Определился победитель молодежного Евро-2025
2025.06.29 00:41
1
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Стартовал молодежный Евро, где дебютирует серьезное изменение в правилах
2025.06.11 22:07
2
Левандовски вышел на 3-е место среди бомбардиров сборных в Европе
2022.03.30 10:43
3
Макаров попал в символическую сборную молодежного Евро
2021.06.07 20:00
2
Сборная Германии выиграла молодежный Евро в третий раз в истории
2021.06.06 23:59
Молодежный Евро-2021. Германия победила Португалию в финале
2021.06.06 23:53
1
Молодежный Евро-2021. Португалия благодаря автоголу победила Испанию и стала первым финалистом турнира
2021.06.03 20:56
Молодежный Евро-2021. Германия и Португалия стали полуфиналистами турнира
2021.06.01 00:58
Молодежный Евро-2021. Испания и Нидерланды вышли в 1/2 финала
2021.05.31 21:58
РФС склоняется к тому, чтобы оставить Галактионова главным тренером России U-21
2021.05.10 15:28
Черчесов – о российской молодежке: «Они пока не готовы играть против взрослых сборных»
2021.04.05 11:24
9
Тюкавин – о вылете с молодежного Евро: «Не нужно было хвалить сборную раньше времени»
2021.04.04 13:21
5
Шварц: «Я смотрел все матчи молодeжной сборной России на Евро»
2021.04.02 15:24
3
Широков – о России U-21 на молодежном Евро: «Обосрались. Играли непонятно во что»
2021.04.02 12:26
7
ФотоГалактионов обратился к сборной России U-21 после вылета с молодежного Евро
2021.04.01 15:17
Круговой: «Мне неизвестно, почему я не сыграл на молодежном Евро. Не считаю, что проиграл конкуренцию»
2021.04.01 10:44
1
Алаев – о молодежной сборной России на Евро: «РФС разочарован результатом, ждали от команды гораздо большего»
2021.04.01 07:47
1
Федун – о вылете молодежки: «Чересчур было много фанфар»
2021.04.01 00:50
8
Молодежка России превзошла всех соперников по ударам. Забила четыре гола, пробив по воротам 40 раз
2021.04.01 00:26
Голубев – после поражения от Дании: «Я допустил две детские ошибки»
2021.03.31 22:51
2
Макаров: «Приносим извинения перед всей Россией, перед родными»
2021.03.31 22:45
4
Молодежная сборная России ни разу не вышла в плей-офф Евро в 21-м веке
2021.03.31 21:55
4
Галактионов: «Сложилось так, как сложилось. Тяжело сказать, продолжу ли я работать с командой»
2021.03.31 21:42
9
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5 августа
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