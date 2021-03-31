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  • Галактионов: «Сложилось так, как сложилось. Тяжело сказать, продолжу ли я работать с командой»

Галактионов: «Сложилось так, как сложилось. Тяжело сказать, продолжу ли я работать с командой»

31 марта 2021, 21:42
9

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов дал комментарий после матча Евро-2021 с Данией. Россияне проиграли со счетом 0:3 и вылетели из турнира, заняв третье место в группе.

«Вы правильно сказали – пропустили два быстрых необязательных мяча. Мы не смогли противопоставить быстрый футбол, который показали датчане. У нас превалировали длинные передачи, хотя мы акцентировали внимание на том, чтобы быстро передвигать мяч. Сложилось так, как сложилось. Я склонен говорить, что это тот пример, к которому надо стремиться в нашем чемпионате – играть более быстро, динамично, интенсивно, быстро принимать решения, выходить из давления без брака. Это то над чем нужно работать.

Продолжу ли я работу с командой? Тяжело сказать. Надо проанализировать турнир. С одной стороны, вышли на чемпионат Европы впервые за много лет, с другой стороны, мы ставили задачу выйти из группы, а этого не получилось», – сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Молодежный Евро-2021. Россия крупно проиграла Дании и вылетела из турнира

Источник: «Бомбардир»
Молодежный чемпионат Европы Россия (мол) Галактионов Михаил
Комментарии (9)
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житель СПб
1617217903
Да, трудно оценивать этот результат позитивно. Трудно сказать - стоит ли Вам руководить командой. Видимо - нет.
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вальтер79
1617223315
думаю продолжит руководить любят у нас в рфс такой треш)))
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Cromathaar
1617223992
Да ладно вам. Команда смотрелась. Не могла где-то (много где), но смотрелась. По сравнению с матчем основой сборной против Словакии, атакующий стиль молодежки, который поставил Галактионов, хотя бы импонирует. Да, не получается, но "атаковали и напропускали", как ни крути, лучше, чем "пешеходы юродивые".
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anjaneri
1617234848
Галактион , хоть ты уходи, а то куда не глянь, все хиреет, начиная с футбола, кончая экономикой, и никто не уходит, признав ошибки, - что не сулит ничего доброго в ближние годы.
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Давид59
1617260451
Игра сборной была какой-то бестолковой. Вроде все бегут, вроде стараются. Но всё время пасы куда-то в направлении партнёра. Неужели их не научили пасовать не "в направлении", а партнёру. Французы и датчане не суетились, пасовали аккуратно. Все атаки со смыслом. А у наших сплошной хаос.
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