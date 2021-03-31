Галактионов: «Сложилось так, как сложилось. Тяжело сказать, продолжу ли я работать с командой»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов дал комментарий после матча Евро-2021 с Данией. Россияне проиграли со счетом 0:3 и вылетели из турнира, заняв третье место в группе.

«Вы правильно сказали – пропустили два быстрых необязательных мяча. Мы не смогли противопоставить быстрый футбол, который показали датчане. У нас превалировали длинные передачи, хотя мы акцентировали внимание на том, чтобы быстро передвигать мяч. Сложилось так, как сложилось. Я склонен говорить, что это тот пример, к которому надо стремиться в нашем чемпионате – играть более быстро, динамично, интенсивно, быстро принимать решения, выходить из давления без брака. Это то над чем нужно работать.

Продолжу ли я работу с командой? Тяжело сказать. Надо проанализировать турнир. С одной стороны, вышли на чемпионат Европы впервые за много лет, с другой стороны, мы ставили задачу выйти из группы, а этого не получилось», – сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Молодежный Евро-2021. Россия крупно проиграла Дании и вылетела из турнира