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    Галактионов: «Сложилось так, как сложилось. Тяжело сказать, продолжу ли я работать с командой»

    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов дал комментарий после матча Евро-2021 с Данией. Россияне проиграли со счетом 0:3 и вылетели из турнира, заняв третье место в группе.

    «Вы правильно сказали – пропустили два быстрых необязательных мяча. Мы не смогли противопоставить быстрый футбол, который показали датчане. У нас превалировали длинные передачи, хотя мы акцентировали внимание на том, чтобы быстро передвигать мяч. Сложилось так, как сложилось. Я склонен говорить, что это тот пример, к которому надо стремиться в нашем чемпионате – играть более быстро, динамично, интенсивно, быстро принимать решения, выходить из давления без брака. Это то над чем нужно работать.

    Продолжу ли я работу с командой? Тяжело сказать. Надо проанализировать турнир. С одной стороны, вышли на чемпионат Европы впервые за много лет, с другой стороны, мы ставили задачу выйти из группы, а этого не получилось», – сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

    Молодежный Евро-2021. Россия крупно проиграла Дании и вылетела из турнира

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6074

      житель СПб 58 минут назад

      Да, трудно оценивать этот результат позитивно. Трудно сказать - стоит ли Вам руководить командой. Видимо - нет.

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