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Галактионов обратился к сборной России U-21 после вылета с молодежного Евро

1 апреля 2021, 15:17

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов обратился к команде после вылета с молодежного Евро-2021.

«Два года назад, когда наш тренерский штаб возглавил молодeжную сборную России, мы поставили для самих себя главенствующую задачу – эта команда, это поколение игроков должны представлять страну на чемпионате Европы.

Сформировался потрясающий коллектив. Команда, игроки, персонал – мы были неравнодушны и были единым целым. Мы играли в регионах, на потрясающих стадионах, где за нас искренне болели и переживали большое количество зрителей и болельщиков.

Впервые за долгое время мы играли на Евро. Мы ставили перед собой максимальные цели и задачи, но, к сожалению, турнир для нас завершился....

У каждого начала есть своя концовка. Команда, которая влюбила в себя, была узнаваема, завершает своe выступление в молодeжной сборной. Всегда говорил – выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе! Появятся новые игроки, новое поколение ребят, которым предстоит покорять новые высоты!

Спасибо всем близким и родным за поддержку, болельщикам за искренность, справедливую критику, потрясающую атмосферу!

Спасибо за этот цикл! Спасибо, команда», – написал Галактионов в инстаграме.

  • Россия заняла третье место в группе С и не смогла пробиться в плей-офф.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Михаила Галактионова
Молодежный чемпионат Европы Россия (мол) Галактионов Михаил
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