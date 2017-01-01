Широков – о России U-21 на молодежном Евро: «Обосрались. Играли непонятно во что»

То-то и оно-то, тренера взашей!
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал выступление сборной России U-21 на молодежном Евро-2021.
– Это провальное выступление. Что в нем хорошего?
– Первая игра с Исландией, фантастический матч.
– Тридцать минут в первом тайме играли на равных, но был отрезок в несколько минут, когда наши забили три гола. И это предрешило исход матча, ничего фантастического не было. А в следующих матчах играли все 90 минут так, как первые 30 – с Исландией.
– В чем проблема?
– Как сказал Геннадий Костылев, в том, что наши ребята плохо играют в футбол. Дания играла в футбол, наши – непонятно во что. Дания не бьет мячи непонятно куда, разыгрывает спокойно в любой ситуации, мяч не дробит и не скачет. Могут и ошибаться, но в основном отдают мяч своему, мы – чужому. И это говорит о нашем уровне.
При том, что никакого феноменального прессинга на нашу команду не было. То же самое было с Францией, когда на соперника было жалко смотреть – не могли мяч друг другу отдать, а наши были подстать.
Этих французов надо было обыгрывать и выходить из группы. И пели бы дифирамбы. А так наши обосрались, вот и все. Это говорит об уровне и игроков, и об уровне тренерского штаба.
Об этой молодежке говорят как о самой талантливой. Но так же говорили, когда в прошлый раз команда играла на Евро. Молодежка не может быть не талантливой, там же не ледорубов набрали. Но думаю, в этом отборочном цикле ЧМ до первой сборной может никто не дорасти.
- Россия заняла третье место в группе С и не смогла пробиться в плей-офф.
- Команда Михаила Галактионова не забила ни одного гола Франции и Дании.