Широков – о России U-21 на молодежном Евро: «Обосрались. Играли непонятно во что»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал выступление сборной России U-21 на молодежном Евро-2021.

– Это провальное выступление. Что в нем хорошего?

– Первая игра с Исландией, фантастический матч.

– Тридцать минут в первом тайме играли на равных, но был отрезок в несколько минут, когда наши забили три гола. И это предрешило исход матча, ничего фантастического не было. А в следующих матчах играли все 90 минут так, как первые 30 – с Исландией.

– В чем проблема?

– Как сказал Геннадий Костылев, в том, что наши ребята плохо играют в футбол. Дания играла в футбол, наши – непонятно во что. Дания не бьет мячи непонятно куда, разыгрывает спокойно в любой ситуации, мяч не дробит и не скачет. Могут и ошибаться, но в основном отдают мяч своему, мы – чужому. И это говорит о нашем уровне.

При том, что никакого феноменального прессинга на нашу команду не было. То же самое было с Францией, когда на соперника было жалко смотреть – не могли мяч друг другу отдать, а наши были подстать.

Этих французов надо было обыгрывать и выходить из группы. И пели бы дифирамбы. А так наши обосрались, вот и все. Это говорит об уровне и игроков, и об уровне тренерского штаба.

Об этой молодежке говорят как о самой талантливой. Но так же говорили, когда в прошлый раз команда играла на Евро. Молодежка не может быть не талантливой, там же не ледорубов набрали. Но думаю, в этом отборочном цикле ЧМ до первой сборной может никто не дорасти.