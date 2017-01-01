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    Широков – о России U-21 на молодежном Евро: «Обосрались. Играли непонятно во что»

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал выступление сборной России U-21 на молодежном Евро-2021.

    – Это провальное выступление. Что в нем хорошего?

    – Первая игра с Исландией, фантастический матч.

    – Тридцать минут в первом тайме играли на равных, но был отрезок в несколько минут, когда наши забили три гола. И это предрешило исход матча, ничего фантастического не было. А в следующих матчах играли все 90 минут так, как первые 30 – с Исландией.

    – В чем проблема?

    – Как сказал Геннадий Костылев, в том, что наши ребята плохо играют в футбол. Дания играла в футбол, наши – непонятно во что. Дания не бьет мячи непонятно куда, разыгрывает спокойно в любой ситуации, мяч не дробит и не скачет. Могут и ошибаться, но в основном отдают мяч своему, мы – чужому. И это говорит о нашем уровне.

    При том, что никакого феноменального прессинга на нашу команду не было. То же самое было с Францией, когда на соперника было жалко смотреть – не могли мяч друг другу отдать, а наши были подстать.

    Этих французов надо было обыгрывать и выходить из группы. И пели бы дифирамбы. А так наши обосрались, вот и все. Это говорит об уровне и игроков, и об уровне тренерского штаба.

    Об этой молодежке говорят как о самой талантливой. Но так же говорили, когда в прошлый раз команда играла на Евро. Молодежка не может быть не талантливой, там же не ледорубов набрали. Но думаю, в этом отборочном цикле ЧМ до первой сборной может никто не дорасти.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 12:26
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10261

      paracetamol 1 час назад

      То-то и оно-то, тренера взашей!

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      Рейтинг: +554

      ab15488 2 часа назад

      Верьте роме, он про обсеры знает не понаслышке

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      Рейтинг: +21515

      Боцман59rus 2 часа назад

      А главная сборная тебе понятно вт что играет, или очко жим- жим
      критиковать, боксер кухонный

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