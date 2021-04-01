Федун – о вылете молодежки: «Чересчур было много фанфар»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал вылет молодежной сборной России с Евро-2021.

Россияне в матче 3-го тура группового этапа проиграла Дании (0:3).

Команда заняла третье место и не смогла выйти в плей-офф.

«Максименко можно только посочувствовать, когда так защиту рвут. Он что мог, то сделал. Последний гол вообще был от рикошета пропущен.

Чересчур было много фанфар, когда выиграли у Исландии. К сожалению, футбол требует реформ, я же об этом много раз говорил. Нет успехов ни у первой сборной, ни у молодежной. Ребята неплохие, но посмотрите, как играли датчане: все время треугольнички, всегда есть свободные игроки. А у нас кто как может.

Очень обидно, были надежды на хорошее выступление. Увы, таково зеркало футбола, на которое нужно посмотреть и сделать выводы», – сказал Федун.