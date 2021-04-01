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Федун – о вылете молодежки: «Чересчур было много фанфар»

1 апреля 2021, 00:50
8

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал вылет молодежной сборной России с Евро-2021.

  • Россияне в матче 3-го тура группового этапа проиграла Дании (0:3).
  • Команда заняла третье место и не смогла выйти в плей-офф.

«Максименко можно только посочувствовать, когда так защиту рвут. Он что мог, то сделал. Последний гол вообще был от рикошета пропущен.

Чересчур было много фанфар, когда выиграли у Исландии. К сожалению, футбол требует реформ, я же об этом много раз говорил. Нет успехов ни у первой сборной, ни у молодежной. Ребята неплохие, но посмотрите, как играли датчане: все время треугольнички, всегда есть свободные игроки. А у нас кто как может.

Очень обидно, были надежды на хорошее выступление. Увы, таково зеркало футбола, на которое нужно посмотреть и сделать выводы», – сказал Федун.

Источник: Sport24
Молодежный чемпионат Европы Россия (мол) Федун Леонид
Комментарии (8)
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Hektor 84
1617233815
Нужны квалифицированные тренеры, желательно европейского уровня а не эти космический Стас и галактический дурень!
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anjaneri
1617234960
Надо надавать по мордам тем, кто сглазил комманаду, своими щербетными похвалами.
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Fusballer
1617250986
У нас всегда так. Чуть что - сразу нахваливают, будто чемпионат мира выиграли. Так же с Евро-2008 было и ч ЧМ-2018. Чем это закончилось - все помнят.
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vladimir-7
1617257818
Так в том-то и дело, что РФС смотрит провал наших команд и продолжает расхваливать их после выигранных матчей у самых слабых команд, а трезвые выводы никакие не делает, продолжает сидеть в своих креслах и наслаждаться пешими прогулками игроков, под названием футбол. РФС до того расхвалил С. Черчесова, о его тренерском величии, награждая его орденом за выдающиеся заслуги, от чего он так распух, что скоро лопнет от этой незаслуженной похвалы, а сами не хотят искать и даже думать о поиске достойного тренера-специалиста для нашей сборной.
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JTherry
1617258620
все правильно сказал, слишком много было славословия после Исландии... добавлю - расформировать надо ОПГ-РФС с его презиком Дюк-оффым, избранным на безальтернативной основе, будто его "короновали в законе", ничего не делающим для развития футбола в нашей стране...
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zigbert
1617283672
Одну игру можно проиграть случайно. Но надо было как то настроится на следующий матч и доказать что это была случайность. Вот и получили то что заслужили.
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maygli
1617294736
Тут от тренера зависит, будут они в треугольнички, квадраты играть или поперёк поля катать.
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