Молодежная сборная России пропустила два гола от Дании к 11-й минуте

Молодежная сборная России играет с Данией в матче 3-го тура группового этапа Евро-U21 (0:2, перерыв).

Команда Михаила Галактионова пропустила два гола к 11-й минуте. Оба мяча разделила минута.

Дания лидирует в группе С. Россия – третья.

Россия в случае поражения вылетает из турнира.