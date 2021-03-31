Молодежная сборная России пропустила два гола от Дании к 11-й минуте

Один дятел не давно писал типа догоняйте Стасики!))) А они уже обгоняют)))
Молодежная сборная России играет с Данией в матче 3-го тура группового этапа Евро-U21 (0:2, перерыв).
Команда Михаила Галактионова пропустила два гола к 11-й минуте. Оба мяча разделила минута.
- Дания лидирует в группе С. Россия – третья.
- Россия в случае поражения вылетает из турнира.
А через минуту забила второй. Максименко потащил удар Дрейера, но Сане не повезлоНужно срочно исправлять ситуацию:https://t.co/topLE1nrI6 pic.twitter.com/UV0cSTf6So— Матч ТВ (@MatchTV) March 31, 2021