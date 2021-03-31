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    Молодежная сборная России пропустила два гола от Дании к 11-й минуте

    Молодежная сборная России играет с Данией в матче 3-го тура группового этапа Евро-U21 (0:2, перерыв).

    Команда Михаила Галактионова пропустила два гола к 11-й минуте. Оба мяча разделила минута.

    • Дания лидирует в группе С. Россия – третья.
    • Россия в случае поражения вылетает из турнира.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии23
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      Рейтинг: +9263

      Hektor 84 38 минут назад

      Один дятел не давно писал типа догоняйте Стасики!))) А они уже обгоняют)))

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      Рейтинг: +12369

      JTherry 40 минут назад

      наша футбольная молодежная сборная - не команда, а фольклорный персонаж... каждый болельщик осознает, что сборная никогда ничего не выиграет, зато поводов для шуток и злой иронии будет хоть отбавляй... перестарались СМИ с хвалебными "песнями" в честь сборной: размечтались о победе молодежки в группе после победы над Исландией, а пол-сборной отправили в топ-команды Европы...) на ровном месте сотворили себе кумиров...

      2
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      Рейтинг: +2594

      Kollljan 45 минут назад

      Во! Порют как сильно-то.

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      Рейтинг: +3511

      mutabor0992 1 час назад

      Новое поколение буратин!Кто то там визжал после Исландии,какие они техничные и прочее...Очередное проФУканное поколение ногомячистов!

      3
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      Рейтинг: +59

      Отжогин > mutabor0992 1 час назад

      Визжали журналюги (по приказу хозяев), а повторяли попугаи безмозглые.

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      Рейтинг: +59

      Отжогин > mutabor0992 48 минут назад

      Хотя, в принципе по результатам молодежки судить о "потерянном поколении", возможно, и рановато. Взять то же поколение, которое в начале века выиграло молодежное Евро, что только им не прочили! И где они там? Это возраст такой, что псих.устойчивости еще мало. Да и внимание сверху к ним видать только перед турнирами.

      1
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      Рейтинг: +3511

      mutabor0992 > Отжогин 40 минут назад

      Я по игре сужу...Если они со сверстниками так играют...Это даже не заготовки.Это-БРАК!

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      Рейтинг: +3511

      mutabor0992 > Отжогин 37 минут назад

      С 60 минуты они потухли.Физические кондиции тю-тю.А почему?Нет мозгов.В футбольном смысле.О!Комментатор сказал то,что я печатал на 73 минуте.

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      Рейтинг: +2978

      neim > mutabor0992 22 минуты назад

      А что, им стоит сыграть со взрослыми командами и тогда это браком считаться не будет ?

      0
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      Рейтинг: -254

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 1 час назад

      Что основная команда одни пеньки и зюбы,что молодежка бревна чаловы- нет в стране футбола и не будет!
      Спасибо скажите газпрому ванючему,с его приходом футбол пропал(((!!!!

      4
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      Рейтинг: +8238

      NewLife 1 час назад

      Евгеньев, Дивеев, Тикнизян это пока в футболе никто, а уже какие то предложения от команд из ближайших галактик, словоблудие на срач тв. Мало правды у нас на тв и повсюду.

      3
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      Рейтинг: +8238

      NewLife 1 час назад

      Каделаки, уволь этого придурка комментатора.

      2
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      Рейтинг: +931

      zarsm 1 час назад

      Лошпендросы

      2
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      Рейтинг: +1138

      кто там 1 час назад

      Ахах) почему так все херово?) в многомиллионной стране нет талантливых людей? Основная сборное дно с каким-то дураком во главе, золотая молодёжь принимает золотой дождь.. за то все миллионеры и считают себя звёздами..)

      4
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      Рейтинг: +11731

      Persona_non_Grata > кто там 1 час назад

      Футбол лишь отражение общей ситуации в стране ((

      3
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      Рейтинг: +3511

      mutabor0992 > кто там 1 час назад

      Ну родители всяких ар денег занесли,вот их отпрыски в сборную и попали.

      1
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      Рейтинг: +11731

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Дивеев: " В матче с Данией необходимо забивать быстрый гол , строить свою игру и побеждать " - на словах у нас все герои (((

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