Сборная Дании по футболу

- 1 июня 2021
- 00:58 Молодежный Евро-2021. Германия и Португалия стали полуфиналистами турнира
- 1 апреля 2021
- 00:50 Федун – о вылете молодежки: «Чересчур было много фанфар» 8
- 00:26 Молодежка России превзошла всех соперников по ударам. Забила четыре гола, пробив по воротам 40 раз
- 31 марта 2021
- 22:51 Голубев – после поражения от Дании: «Я допустил две детские ошибки» 2
- 22:45 Макаров: «Приносим извинения перед всей Россией, перед родными» 4
- 21:55 Молодежная сборная России ни разу не вышла в плей-офф Евро в 21-м веке 4
- 21:42 Галактионов: «Сложилось так, как сложилось. Тяжело сказать, продолжу ли я работать с командой» 9
- 21:35 Определились все участники плей-офф молодежного Евро-2021
- 20:51 Молодежный Евро-2021. Россия крупно проиграла Дании и вылетела из турнира 56
- 19:14 Видео Молодежная сборная России пропустила два гола от Дании к 11-й минуте 19
- 17:59 Захарян, Грулев, Голубев и Чалов – в старте молодежной сборной России на матч с Данией 6
- 09:01 Дания (мол.) – Россия (мол.): россияне проиграли все очные матчи 3
- 08:52 Дивеев: «В матче с Данией необходимо забивать быстрый гол» 3
- 08:22 Дания (мол.) – Россия (мол.): датчане не проигрывают 15 матчей подряд
- 30 марта 2021
- 00:23 Галактионов – перед игрой с Данией на молодежном Евро: «Тренерский штаб еще в Москве разобрал всех соперников»
- 28 марта 2021
- 18:29 Молодежный Евро-2021. Дания обыграла Исландию и обогнала Россию в таблице группы С 1
- 26 марта 2021
- 01:00 Молодежный Евро-2021. Франция проиграла Дании 3