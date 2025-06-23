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Дания (мол)
Сборная Дании по футболу
Сайт:
http://www.dbu.dk/
Тренер:
Штеффен Хойер
Состав
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Шестая страна присоединилась к бойкоту матчей с юниорскими сборными России
2023.09.27 17:48
33
Молодежный Евро-2021. Германия и Португалия стали полуфиналистами турнира
2021.06.01 00:58
Определились все участники плей-офф молодежного Евро-2021
2021.03.31 21:35
Молодежный Евро-2021. Россия крупно проиграла Дании и вылетела из турнира
2021.03.31 20:51
55
Видео
Молодежная сборная России пропустила два гола от Дании к 11-й минуте
2021.03.31 19:14
18
Захарян, Грулев, Голубев и Чалов – в старте молодежной сборной России на матч с Данией
2021.03.31 17:59
6
Дания (мол.) – Россия (мол.): россияне проиграли все очные матчи
2021.03.31 09:01
3
Дания (мол.) – Россия (мол.): датчане не проигрывают 15 матчей подряд
2021.03.31 08:22
Галактионов – перед игрой с Данией на молодежном Евро: «Тренерский штаб еще в Москве разобрал всех соперников»
2021.03.30 00:23
Молодежный Евро-2021. Дания обыграла Исландию и обогнала Россию в таблице группы С
2021.03.28 18:29
1
Молодежный Евро-2021. Франция проиграла Дании
2021.03.26 01:00
3
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