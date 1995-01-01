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    Дания (мол.) – Россия (мол.): датчане не проигрывают 15 матчей подряд

    В 19:00 по Москве начнется матч третьего тура группы С молодежного Евро-2021 между сборными Дании и России. У датчан сейчас 15-матчевая беспроигрышная серия.

    Последний раз Дания уступала в июне 2019 года Германии (1:3).

    • Чтобы выйти из группы, России нужно победить в 2 и более мяча.
    • Также команда Михаила Галактионова может выйти из группы если наберет больше очков, чем Франция в поединке с Исландией.
    • Россия в текущем турнире победила Исландию, но затем уступила Франции (0:2).

    Галактионов – перед игрой с Данией на молодежном Евро: «Тренерский штаб еще в Москве разобрал всех соперников»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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