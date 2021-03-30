Галактионов – перед игрой с Данией на молодежном Евро: «Тренерский штаб еще в Москве разобрал всех соперников»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал о подготовке команды к матчу третьего тура группового этапа Евро-2021 (U-21) против Дании.

В преддверии очной игры датчане лидируют в квартете, а россияне идут на третьем месте.

Чтобы пробиться в плей-офф турнира, России нужно победить Данию с разницей в два и более голов.

Также команда Галактионова может выйти из группы если наберет больше очков, чем Франция в поединке с Исландией.

Матч Дания – Россия состоится в среду, 31 марта, в 19:00 мск.

«Понятно, что поражение от Франции не очень приятное, мы нацеливали ребят на положительный результат. Качество игры, которую мы показали, в целом удобоваримое. Вопрос деталей и нюансов. Понятно, что для нас это неудовлетворительный результат, но сейчас самое главное – отбросить негативные эмоции.

Мы готовимся с полной концентрацией. Необходимо было эмоционально футболистов разгрузить, поэтому одна группа восстанавливалась, другая – работала. Во вторник непосредственно будем готовиться к игре.

Тренерский штаб еще в Москве разобрал соперников – знал каждого игрока по линиям и звеньям. Во вторник проведем теоретическое занятие, донесем до них информацию.

Дания – организованная, атлетичная команда, старается действовать во владение, хорошо использует взаимодействия, проникающие передачи. Те матчи, которые они здесь провели, показывают, что Дания – команда очень высокого уровня», – сказал Галактионов.