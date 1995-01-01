Дания (мол.) – Россия (мол.): россияне проиграли все очные матчи

сегодня не станет исключением. Франция неслучайно проиграла Дании.
все вот эти похвалы после матча с мертвой Исландией улетучатся в миг. Большие вопросы к атаке. все-таки Чаловы и Макаровы очень деревянные.
В 19:00 по Москве начнется матч третьего тура группы С молодежного Евро-2021 между сборными Дании и России. Между собой команды встречались пять раз – пять побед датчан.
Датчане не проигрывают 15 матчей подряд.
- Чтобы выйти из группы, России нужно победить в 2 и более мяча.
- Также команда Михаила Галактионова может выйти из группы если наберет больше очков, чем Франция в поединке с Исландией.
- Россия в текущем турнире победила Исландию, но затем уступила Франции (0:2).
Галактионов – перед игрой с Данией на молодежном Евро: «Тренерский штаб еще в Москве разобрал всех соперников»
Дивеев: «В матче с Данией необходимо забивать быстрый гол»