Дания (мол.) – Россия (мол.): россияне проиграли все очные матчи

В 19:00 по Москве начнется матч третьего тура группы С молодежного Евро-2021 между сборными Дании и России. Между собой команды встречались пять раз – пять побед датчан.

Датчане не проигрывают 15 матчей подряд.

Чтобы выйти из группы, России нужно победить в 2 и более мяча.

Также команда Михаила Галактионова может выйти из группы если наберет больше очков, чем Франция в поединке с Исландией.

может выйти из группы если наберет больше очков, чем Франция в поединке с Исландией. Россия в текущем турнире победила Исландию, но затем уступила Франции (0:2).

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