Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Дания (мол.) – Россия (мол.): россияне проиграли все очные матчи

    В 19:00 по Москве начнется матч третьего тура группы С молодежного Евро-2021 между сборными Дании и России. Между собой команды встречались пять раз – пять побед датчан.

    Датчане не проигрывают 15 матчей подряд.

    • Чтобы выйти из группы, России нужно победить в 2 и более мяча.
    • Также команда Михаила Галактионова может выйти из группы если наберет больше очков, чем Франция в поединке с Исландией.
    • Россия в текущем турнире победила Исландию, но затем уступила Франции (0:2).

    Галактионов – перед игрой с Данией на молодежном Евро: «Тренерский штаб еще в Москве разобрал всех соперников»

    Дивеев: «В матче с Данией необходимо забивать быстрый гол»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:01
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12292

      KLIM777 24 минуты назад

      сегодня не станет исключением. Франция неслучайно проиграла Дании.

      все вот эти похвалы после матча с мертвой Исландией улетучатся в миг. Большие вопросы к атаке. все-таки Чаловы и Макаровы очень деревянные.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84022
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru