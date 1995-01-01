Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Дивеев: «В матче с Данией необходимо забивать быстрый гол»

    Защитник молодежной сборной России Игорь Дивеев описал рецепт успеха в матче третьего тура группы С Евро-2021 против Дании. Встреча начнется в 19:00 по Москве.

    – Как команда перенесла достаточно обидное поражение от Франции?

    – Перенесли нормально. Поражение было действительно обидным. В целом игра складывалась отлично и с нашей стороны, и со стороны французов. Результат нас не удовлетворил, но мы уже полностью переключились на Данию. Необходимо забивать быстрый мяч, строить свою игру и побеждать.

    – Что вы знаете о Дании как о сопернике на данный момент?

    – Знаем их результаты – команда победила в двух матчах. Что касается деталей, то мы их почерпнем на теоретическом предматчевом занятии – как играют, от чего отталкиваются, какие у команды нападающие. Будем готовиться. У соперника два нападающих ростом по 1,8 м – быстрые, техничные.

    • Чтобы выйти из группы, России нужно победить в 2 и более мяча.
    • Также команда Михаила Галактионова может выйти из группы если наберет больше очков, чем Франция в поединке с Исландией.
    • Россия в текущем турнире победила Исландию, но затем уступила Франции (0:2).

    Дания (мол.) – Россия (мол.): датчане не проигрывают 15 матчей подряд

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:52
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1176

      омск55 39 минут назад

      играть надо а не кукарекать

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84022
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru