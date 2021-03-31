Дивеев: «В матче с Данией необходимо забивать быстрый гол»

Защитник молодежной сборной России Игорь Дивеев описал рецепт успеха в матче третьего тура группы С Евро-2021 против Дании. Встреча начнется в 19:00 по Москве.

– Как команда перенесла достаточно обидное поражение от Франции?

– Перенесли нормально. Поражение было действительно обидным. В целом игра складывалась отлично и с нашей стороны, и со стороны французов. Результат нас не удовлетворил, но мы уже полностью переключились на Данию. Необходимо забивать быстрый мяч, строить свою игру и побеждать.

– Что вы знаете о Дании как о сопернике на данный момент?

– Знаем их результаты – команда победила в двух матчах. Что касается деталей, то мы их почерпнем на теоретическом предматчевом занятии – как играют, от чего отталкиваются, какие у команды нападающие. Будем готовиться. У соперника два нападающих ростом по 1,8 м – быстрые, техничные.

Чтобы выйти из группы, России нужно победить в 2 и более мяча.

Также команда Михаила Галактионова может выйти из группы если наберет больше очков, чем Франция в поединке с Исландией.

может выйти из группы если наберет больше очков, чем Франция в поединке с Исландией. Россия в текущем турнире победила Исландию, но затем уступила Франции (0:2).

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