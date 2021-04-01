Круговой: «Мне неизвестно, почему я не сыграл на молодежном Евро. Не считаю, что проиграл конкуренцию»

Защитник молодежной сборной России Данил Круговой ответил на вопросы касательно чемпионата Европы (U-21).

«1. Причина, по которой я не сыграл ни минуты на молодежном Евро-2021, мне неизвестна, все вопросы к главному тренеру.

2. Да, я считаю, что у нас собралась отличная команда для решения задачи (выход из группы), но мы ее не выполнили.

3. Я с большим уважением отношусь к любому решению тренерского штаба, под чьим руководством я играю. Никаких обид быть не может, это профессиональный спорт.

4. Вопрос о конкуренции. Я не считаю, что я еe проиграл.

5. Выигрываем все вместе, проигрываем все вместе – коллективная ответственность вне зависимости от обстоятельств.

6. ЧЕ-2021 был последним циклом этого созыва молодeжной сборной. Рад был быть частью этой команды.

7. Эту страницу жизни мы перевернули, двигаемся дальше. Всем спасибо!» – написал Круговой в инстаграме.