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    Круговой: «Мне неизвестно, почему я не сыграл на молодежном Евро. Не считаю, что проиграл конкуренцию»

    Защитник молодежной сборной России Данил Круговой ответил на вопросы касательно чемпионата Европы (U-21).

    «1. Причина, по которой я не сыграл ни минуты на молодежном Евро-2021, мне неизвестна, все вопросы к главному тренеру.

    2. Да, я считаю, что у нас собралась отличная команда для решения задачи (выход из группы), но мы ее не выполнили.

    3. Я с большим уважением отношусь к любому решению тренерского штаба, под чьим руководством я играю. Никаких обид быть не может, это профессиональный спорт.

    4. Вопрос о конкуренции. Я не считаю, что я еe проиграл.

    5. Выигрываем все вместе, проигрываем все вместе – коллективная ответственность вне зависимости от обстоятельств.

    6. ЧЕ-2021 был последним циклом этого созыва молодeжной сборной. Рад был быть частью этой команды.

    7. Эту страницу жизни мы перевернули, двигаемся дальше. Всем спасибо!» – написал Круговой в инстаграме.

    • Россияне разгромили Исландию (4:1), после чего проиграли Франции (0:2) и Дании (0:3).
    • Команда финишировала на третьем месте в группе и не попала в плей-офф турнира.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Данила Кругового

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1848

      Алехсбургер. 1 час назад

      Скакали по Европе
      пыльной мостовой.
      на финише уже мерещилась победа.
      но не спасли ни Лесовой,ни Круговой,ни Мостовой.
      Тогда уж-Ой.
      Когда ещё вас пригласят ..к обеду....

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      Рейтинг: +4687

      Cleaner 1 час назад

      А я знаю, почему наша молодежка вылетела. Все из за того, что в России все продается за деньги. И в команды детские и юношеские попадают не сильные игроки, а те, родители которых дадут тренеру на лапу. Дальше идут блатные и богатые. Это разрушает наш игровой спорт. Футбол и хоккей. Потому и результаты такие печальные...(

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