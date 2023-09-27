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    • Шестая страна присоединилась к бойкоту матчей с юниорскими сборными России

    Шестая страна присоединилась к бойкоту матчей с юниорскими сборными России

    Глава отдела коммуникаций Датского футбольного союза Якоб Хойер сообщил о бойкоте турниров с командами из России.

    «Мы не хотим видеть, как сборная Дании играет против сборной России – независимо от возраста. Я хотел бы подчеркнуть это. Позиция DBU остается такой же, какой была всегда», – сказал Хойер.

    • Помимо Дании о бойкоте уже объявили Швеция, Англия, Польша, Украина и Латвия.
    • 26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.

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    Источник: Aftonbladet

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    Сегодня, 17:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +19961

      NewLife 16 минут назад

      Нас обижают (хотя мы на это сами напрашиваемся). Пора переходить к азиатам))

      1
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      Рейтинг: +1294

      Айболид 18 минут назад

      Еврогейский балаган .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6932

      Давид59 30 минут назад

      Чем больше откажутся, тем ближе к медалям! А все откажутся - мы чемпионы!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16444

      Алексей З > Давид59 22 минуты назад

      Сарказм , сквозь слёзы.

      2
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      Рейтинг: +6932

      Давид59 > Алексей З 8 минут назад

      А что делать?

      0
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      Рейтинг: +10

      Никита-Красильников-vkont 42 минуты назад

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      Рейтинг: +129

      ramblernasheveverything 48 минут назад

      Молодцы УЕФА...Своим решением показали чо почем ))) Уже шестая страна.А будет еще больше.

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