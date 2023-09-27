Шестая страна присоединилась к бойкоту матчей с юниорскими сборными России

Глава отдела коммуникаций Датского футбольного союза Якоб Хойер сообщил о бойкоте турниров с командами из России.
«Мы не хотим видеть, как сборная Дании играет против сборной России – независимо от возраста. Я хотел бы подчеркнуть это. Позиция DBU остается такой же, какой была всегда», – сказал Хойер.
- Помимо Дании о бойкоте уже объявили Швеция, Англия, Польша, Украина и Латвия.
- 26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.
Источник: Aftonbladet