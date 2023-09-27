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  • Шестая страна присоединилась к бойкоту матчей с юниорскими сборными России

Шестая страна присоединилась к бойкоту матчей с юниорскими сборными России

27 сентября 2023, 17:48
33

Глава отдела коммуникаций Датского футбольного союза Якоб Хойер сообщил о бойкоте турниров с командами из России.

«Мы не хотим видеть, как сборная Дании играет против сборной России – независимо от возраста. Я хотел бы подчеркнуть это. Позиция DBU остается такой же, какой была всегда», – сказал Хойер.

  • Помимо Дании о бойкоте уже объявили Швеция, Англия, Польша, Украина и Латвия.
  • 26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.

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Источник: Aftonbladet
Россия. Премьер-лига Россия (до 18) Дания (мол)
Комментарии (33)
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Давид59
1695827471
Чем больше откажутся, тем ближе к медалям! А все откажутся - мы чемпионы!
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NewLife
1695828298
Нас обижают (хотя мы на это сами напрашиваемся). Пора переходить к азиатам))
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MaxRnD
1695829493
"Позиция DBU остается такой же, какой была ВСЕГДА" Какой бы Россия в разные времена не была - феодальной, капиталистической, социалистической, ВСЕГДА она для вас уё..ков, как кость в горле, и мы это хорошо усвоили даже без подобных напоминаний
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k611
1695830021
Да что с Европы взять. После второй мировой ***** они находятся под влиянием США. Пляшут под их дудку. Надо не поставлять им энергоресурсы, удобрения, зерно, чтоб им неповадно было.
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Oldtrafford83
1695830068
Вот и посмотрим теперь насколько цуефа влиятельная организация)) К сожалению снова прогнутся и потом эту контору вообще никто воспринимать не будет!
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Andrew01
1695833669
Ну вот нужно было в Азию уходить когда была возможность, и пусть эти **** сами тут играют. Саудиты уже лучших игроков к себе заманивают пачками, скоро и другие присоединятся (Эмираты, Катар и т.д.), потом нах европа никому не нужна будет. Производство ушло, деньги тоже уходят, всё будет в Азии и США, туда все футбалеры и будут стремиться.
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Zubo
1695834595
ципсошHые 4ене7ические отбросы тут как тут , супер раса решила пораскинуть тут москами
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Zubo
1695834627
уничтожение 404 всеми средствами
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ZENIT84,
1695840751
надо в Азию иначе вообще деграднем
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alp
1695844636
если б не нейтральный статус то я бы поддержал наших, тем более, что 18 очков уже было бы в кармане
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