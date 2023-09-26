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    • ⚡️ Исполком УЕФА предложил допустить юниорскую сборную России к участию в международных турнирах

    ⚡️ Исполком УЕФА предложил допустить юниорскую сборную России к участию в международных турнирах

    Сегодня на заседании Исполкома УЕФА обсуждали возможность возвращения российских команд в международные соревнования.

    Было предложено допустить футбольную сборную России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.

    В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага. Также им запретят играть на территории РФ.

    Соответствующее предложение изложено в пресс-релизе УЕФА, опубликованном на официальном сайте организации.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      TESters 6 минут назад

      ну хоть так . Совсем без международных матчей совсем тож плохо

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