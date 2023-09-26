⚡️ Исполком УЕФА предложил допустить юниорскую сборную России к участию в международных турнирах

Сегодня на заседании Исполкома УЕФА обсуждали возможность возвращения российских команд в международные соревнования.

Было предложено допустить футбольную сборную России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.

В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага. Также им запретят играть на территории РФ.

Соответствующее предложение изложено в пресс-релизе УЕФА, опубликованном на официальном сайте организации.