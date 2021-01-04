The Independent: «Ливерпуль» ищет центрального защитника, в шорт-листе – Кармо, Вебер и Ботман

«Ливерпуль» хочет усилить центр обороны во время зимнего трансферного окна.
При этом клуб не готов тратить много денег на нового защитника, поэтому ищет недорогие варианты.
По информации The Independent, в шорт-лист мерсисайдцев входят Давид Кармо («Брага»), Максимилиан Вебер («Зальцбург») и Свен Ботман («Лилль»).
- «Ливерпуль» делит лидерство в АПЛ с «Манчестер Юнайтед».
- Сейчас травмированы три центральных защитника команды – Вирджил ван Дейк, Джо Гомес и Жоэль Матип.
- Рыночная стоимость Кармо – 6 миллионов евро, Вебера – 9 миллионов, Ботмана – 10 миллионов.
Источник: The Independent