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    The Independent: «Ливерпуль» ищет центрального защитника, в шорт-листе – Кармо, Вебер и Ботман

    «Ливерпуль» хочет усилить центр обороны во время зимнего трансферного окна.

    При этом клуб не готов тратить много денег на нового защитника, поэтому ищет недорогие варианты.

    По информации The Independent, в шорт-лист мерсисайдцев входят Давид Кармо («Брага»), Максимилиан Вебер («Зальцбург») и Свен Ботман («Лилль»).

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    Источник: The Independent

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