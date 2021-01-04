The Independent: «Ливерпуль» ищет центрального защитника, в шорт-листе – Кармо, Вебер и Ботман

«Ливерпуль» хочет усилить центр обороны во время зимнего трансферного окна.

При этом клуб не готов тратить много денег на нового защитника, поэтому ищет недорогие варианты.

По информации The Independent, в шорт-лист мерсисайдцев входят Давид Кармо («Брага»), Максимилиан Вебер («Зальцбург») и Свен Ботман («Лилль»).