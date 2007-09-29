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Манчестер Сити - Ньюкасл
Манчестер Сити - Ньюкасл: обзор матча 29 сентября 2007
Манчестер Сити
29.09.2007, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Ньюкасл
Матч
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Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл
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