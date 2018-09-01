Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Ньюкасл
Манчестер Сити - Ньюкасл: обзор матча 01 сентября 2018
Манчестер Сити
01.09.2018, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
8'
Р. Стерлинг
52'
К. Уокер
30'
Д. Йедлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ньюкасл
Замена
В. Компани
️️️️
Д. Сильва
89'
81'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
К. Кларк
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Р. Марез
76'
73'
Замена
Хоселу
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
Б. Силва
️️️️
Г. Жезус
58'
54'
Замена
К. Атсу
️️️️
Р. Кенеди
ГОЛ! 2:1!
К. Уокер
Пас отдал
С. Агуэро
52'
30'
ГОЛ! 1:1!
Д. Йедлин
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Б. Менди
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
23
Менди
6
Стоунз
14
Ляпорт
2
Уокер
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
21
Сильва
26
Марез
10
Агуэро
9
Жезус
3-2-2-1-2
39
Дубравка
6
Фернандес
26
Кларк
2
Йедлин
24
Ласселлс
14
Дамметт
40
Ки Сун-Юн
17
Диаме
29
Кенеди
23
Рондон
22
Перес
21
Сильва
4
Компани
4
Компани
21
Сильва
26
Марез
20
Гюндоган
20
Гюндоган
26
Марез
9
Жезус
20
Силва
20
Силва
9
Жезус
29
Кенеди
30
Атсу
30
Атсу
29
Кенеди
23
Рондон
13
Хоселу
13
Хоселу
23
Рондон
26
Кларк
23
Мерфи
23
Мерфи
26
Кларк
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ньюкасл
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Карл Дарлоу
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Ньюкасл
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
1
Гвардиола раскрыл, чем занимается после ухода из «Манчестер Сити»
Вчера, 17:17
2
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:22
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:55
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
18 ноября
2
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
1
Гвардиола раскрыл, чем занимается после ухода из «Манчестер Сити»
Вчера, 17:17
2
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:55
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
18 ноября
2
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+