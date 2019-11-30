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Ньюкасл - Манчестер Сити
Ньюкасл - Манчестер Сити: обзор матча 30 ноября 2019
Ньюкасл
30.11.2019, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Сити
25'
Й. Виллемс
88'
Д. Шелви
22'
Р. Стерлинг
82'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Манчестер Сити
ГОЛ! 2:2!
Д. Шелви
Пас отдал
К. Атсу
88'
84'
Замена
Родри
️️️️
Г. Жезус
82'
ГОЛ! 1:2!
К. Де Брюйне
Замена
К. Атсу
️️️️
А. Сен-Максимен
80'
Желтая карточка
Х. Манкильо
73'
70'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Сильва
69'
Замена
Б. Силва
️️️️
Р. Марез
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Жоэлинтон
69'
53'
Желтая карточка
Фернандиньо
ГОЛ! 1:1!
Й. Виллемс
Пас отдал
М. Альмирон
25'
24'
Желтая карточка
И. Гюндоган
22'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
3-2-2-2-1
39
Дубравка
14
Дамметт
6
Фернандес
26
Кларк
15
Виллемс
22
Манкильо
14
Хэйден
26
Шелви
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
3-2-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Стоунз
23
Менди
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
26
Марез
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
9
Жезус
21
Сильва
10
Сен-Максимен
30
Атсу
30
Атсу
10
Сен-Максимен
7
Жоэлинтон
34
Гэйл
34
Гэйл
7
Жоэлинтон
21
Сильва
47
Фоден
47
Фоден
21
Сильва
9
Жезус
16
Родри
16
Родри
9
Жезус
26
Марез
20
Силва
20
Силва
26
Марез
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Сити
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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