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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Манчестер Сити
Ньюкасл - Манчестер Сити: обзор матча 27 декабря 2017
Ньюкасл
27.12.2017, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
31'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Манчестер Сити
Желтая карточка
Д. Гэйл
75'
31'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Де Брюйне
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Эллиот
99
Мбемба
2
Йедлин
24
Ласселлс
14
Дамметт
22
Манкильо
26
Шелви
17
Диаме
17
Ааронс
13
Хоселу
23
Мерфи
4-2-3-1
31
Эдерсон
13
Данило
4
Компани
30
Отаменди
2
Уокер
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
20
Силва
19
Стерлинг
10
Агуэро
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Сити
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
22
Айосе Перес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
1
Клаудио Браво
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
22
Айосе Перес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
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