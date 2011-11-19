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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Ньюкасл
Манчестер Сити - Ньюкасл: обзор матча 19 ноября 2011
Манчестер Сити
19.11.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Ньюкасл
41'
М. Балотелли (П)
44'
М. Ричардс
72'
С. Агуэро (П)
88'
Д. Гослинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ньюкасл
ГОЛ! 3:1!
Д. Гослинг
Замена
Д. Перч
️️️️
Й. Кабай
Замена
Г. Бэрри
️️️️
Я. Туре
Замена
Д. Гослинг
️️️️
С. Амеоби
Замена
П. Левенкрандс
️️️️
А. Бен Арфа
Замена
А. Джонсон
️️️️
С. Агуэро
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Агуэро
Замена
Д. Сильва
️️️️
М. Балотелли
ГОЛ! 2:0!
М. Ричардс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Балотелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
20
Джеймс Милнер
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
(К)
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Сэм Амеоби
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
18
Хонас Гутьеррес
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Адам Джонсон
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
17
Алан Смит
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
4-4-2
1
Харт
3
Клиши
15
Лескотт
4
Компани
4
Ричардс
14
Насри
34
Де Йонг
42
Туре
20
Милнер
10
Агуэро
45
Балотелли
4-4-1-1
23
Крул
2
Симпсон
2
Колоччини
27
Тэйлор
5
Тэйлор
18
Гутьеррес
29
Кабай
23
Гатри
10
Амеоби
8
Бен Арфа
19
Ба
42
Туре
18
Бэрри
18
Бэрри
42
Туре
45
Балотелли
21
Сильва
21
Сильва
45
Балотелли
10
Агуэро
11
Джонсон
11
Джонсон
10
Агуэро
29
Кабай
24
Перч
24
Перч
29
Кабай
10
Амеоби
32
Гослинг
32
Гослинг
10
Амеоби
8
Бен Арфа
11
Левенкрандс
11
Левенкрандс
8
Бен Арфа
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ньюкасл
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
33
Роб Эллиот
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Алан Смит
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Алан Смит
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
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2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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