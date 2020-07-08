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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Ньюкасл
Манчестер Сити - Ньюкасл: обзор матча 08 июля 2020
Манчестер Сити
08.07.2020, среда, 20:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
5 : 0
Завершен
Ньюкасл
10'
Г. Жезус
21'
Р. Марез
58'
Ф. Фернандес (АГ)
65'
Д. Сильва
90+1'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ньюкасл
ГОЛ! 5:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Д. Сильва
90'
+1
84'
Замена
Й. Муто
️️️️
Э. Крафт
84'
Замена
К. Атсу
️️️️
М. Ритчи
Замена
Т. Дойл
️️️️
Р. Марез
75'
67'
Замена
М. Лонгстафф
️️️️
Д. Шелви
66'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Жоэлинтон
66'
Замена
Х. Манкильо
️️️️
В. Лазаро
ГОЛ! 4:0!
Д. Сильва
65'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Г. Жезус
62'
Замена
Б. Силва
️️️️
Ф. Фоден
61'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Ф. Фернандес
58'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Родри
46'
Замена
К. Уокер
️️️️
Ж. Канселу
46'
ГОЛ! 2:0!
Р. Марез
Пас отдал
К. Де Брюйне
21'
ГОЛ! 1:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Д. Сильва
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Томми Дойл
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
7
Томас Аллан
ЦФ
60
Джек Янг
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
6
Стоунз
30
Отаменди
2
Канселу
16
Родри
47
Фоден
21
Сильва
26
Марез
9
Жезус
11
Де Брюйне
3-2-2-1
39
Дубравка
6
Фернандес
2
Йедлин
5
Шер
17
Крафт
30
Ритчи
26
Шелви
6
Бенталеб
7
Жоэлинтон
26
Марез
20
Дойл
20
Дойл
26
Марез
2
Канселу
2
Уокер
2
Уокер
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
20
Гюндоган
16
Родри
47
Фоден
20
Силва
20
Силва
47
Фоден
9
Жезус
19
Стерлинг
19
Стерлинг
9
Жезус
26
Шелви
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
26
Шелви
19
Лазаро
22
Манкильо
22
Манкильо
19
Лазаро
30
Ритчи
30
Атсу
30
Атсу
30
Ритчи
17
Крафт
11
Муто
11
Муто
17
Крафт
7
Жоэлинтон
34
Гэйл
34
Гэйл
7
Жоэлинтон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ньюкасл
1
Клаудио Браво
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
7
Томас Аллан
ЦФ
60
Джек Янг
ЦФ
10
Мигель Альмирон
ПВ
1
Карл Дарлоу
ВР
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Остались в запасе
7
Томас Аллан
ЦФ
60
Джек Янг
ЦФ
10
Мигель Альмирон
ПВ
1
Карл Дарлоу
ВР
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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