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Ньюкасл - Манчестер Сити
Ньюкасл - Манчестер Сити: обзор матча 12 января 2014
Ньюкасл
12.01.2014, воскресенье, 18:05
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
7'
Э. Джеко
90+3'
А. Негредо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Манчестер Сити
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
А. Негредо
Замена
М. Айдара
️️️️
М. Янга-Мбива
83'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Й. Гуффран
82'
79'
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Насри
76'
Травма
С. Насри
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
74'
Замена
П. Сиссе
️️️️
В. Анита
72'
60'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Я. Туре
52'
Замена
Х. Навас
️️️️
Э. Джеко
Желтая карточка
Ш. Тиоте
49'
44'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
38'
Желтая карточка
Фернандиньо
Желтая карточка
Й. Кабай
35'
Желтая карточка
М. Сиссоко
35'
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Коларов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
94
Йоан Гуффран
ЛП
29
Йоан Кабай
ОП
24
Шейк Тиоте
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
12
Сильвен Марво
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
4-2-3-1
23
Крул
27
Тэйлор
5
Уильямсон
2
Янга-Мбива
18
Сантон
29
Кабай
24
Тиоте
94
Гуффран
6
Анита
17
Сиссоко
14
Реми
4-3-1-2
1
Харт
5
Сабалета
2
Демичелис
4
Компани
11
Коларов
5
Фернандиньо
42
Туре
14
Насри
21
Сильва
21
Негредо
10
Джеко
2
Янга-Мбива
21
Айдара
21
Айдара
2
Янга-Мбива
94
Гуффран
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
94
Гуффран
6
Анита
61
Сиссе
61
Сиссе
6
Анита
10
Джеко
16
Навас
16
Навас
10
Джеко
42
Туре
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
42
Туре
14
Насри
20
Милнер
20
Милнер
14
Насри
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Сити
33
Роб Эллиот
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:25 (прямая)
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