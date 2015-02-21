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Манчестер Сити - Ньюкасл
Манчестер Сити - Ньюкасл: обзор матча 21 февраля 2015
Манчестер Сити
21.02.2015, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
5 : 0
Завершен
Ньюкасл
2'
С. Агуэро (П)
12'
С. Насри
21'
Э. Джеко
51'
Д. Сильва
53'
Д. Сильва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ньюкасл
85'
Замена
Г. Обертан
️️️️
Й. Гуффран
Желтая карточка
Э. Джеко
82'
70'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Д. Янмат
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
С. Насри
69'
68'
Травма
Д. Янмат
Замена
В. Бони
️️️️
С. Агуэро
59'
Замена
Х. Навас
️️️️
Д. Сильва
58'
ГОЛ! 5:0!
Д. Сильва
Пас отдал
С. Агуэро
53'
ГОЛ! 4:0!
Д. Сильва
Пас отдал
С. Насри
51'
46'
Замена
М. Абид
️️️️
В. Анита
Желтая карточка
Я. Туре
37'
Желтая карточка
В. Компани
35'
27'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
ГОЛ! 3:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Сильва
21'
ГОЛ! 2:0!
С. Насри
12'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Агуэро
2'
1'
Желтая карточка
В. Анита
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандиньо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
(К)
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ПЗ
94
Йоан Гуффран
ЛП
4
Джек Коулбэк
ОП
6
Вурнон Анита
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
17
Мехди Абид
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Харт
11
Коларов
5
Мангала
4
Компани
5
Сабалета
5
Фернандиньо
42
Туре
14
Насри
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
4-2-2-2
23
Крул
22
Янмат
5
Уильямсон
2
Колоччини
21
Айдара
4
Коулбэк
6
Анита
17
Сиссоко
94
Гуффран
61
Сиссе
22
Перес
21
Сильва
16
Навас
16
Навас
21
Сильва
14
Насри
8
Лэмпард
8
Лэмпард
14
Насри
10
Агуэро
2
Бони
2
Бони
10
Агуэро
22
Янмат
5
Тэйлор
5
Тэйлор
22
Янмат
6
Анита
17
Абид
17
Абид
6
Анита
94
Гуффран
32
Обертан
32
Обертан
94
Гуффран
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ньюкасл
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
28
Фредди Вудман
ВР
10
Сэм Амеоби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
10
Сэм Амеоби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Джон Карвер
Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 19:55 (прямая)
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