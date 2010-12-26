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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Манчестер Сити
Ньюкасл - Манчестер Сити: обзор матча 26 декабря 2010
Ньюкасл
26.12.2010, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
71'
Э. Кэрролл
2'
Г. Бэрри
5'
К. Тевес
81'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Манчестер Сити
ГОЛ! 1:3!
К. Тевес
Пас отдал
А. Джонсон
ГОЛ! 1:2!
Э. Кэрролл
Пас отдал
Д. Бартон
Замена
А. Джонсон
️️️️
Д. Сильва
Желтая карточка
Д. Лескотт
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
У. Раутледж
Желтая карточка
Д. Сильва
Желтая карточка
К. Нолан
ГОЛ! 0:2!
К. Тевес
Пас отдал
Д. Милнер
2'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бэрри
Пас отдал
К. Тевес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Джоуи Бартон
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
4
Кевин Нолан
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЛП
20
Джеймс Милнер
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Давид Сильва
АП
42
Яя Туре
ПП
32
Карлос Тевес
ЛФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
17
Алан Смит
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
21
Жо
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-4-1-1
23
Крул
21
Энрике
2
Колоччини
27
Тэйлор
2
Симпсон
18
Гутьеррес
8
Бартон
24
Тиоте
4
Нолан
15
Раутледж
9
Кэрролл
4-4-1-1
1
Харт
17
Боатенг
15
Лескотт
4
Компани
11
Коларов
42
Туре
20
Милнер
34
Де Йонг
18
Бэрри
21
Сильва
32
Тевес
15
Раутледж
9
Рэнжер
9
Рэнжер
15
Раутледж
21
Сильва
11
Джонсон
11
Джонсон
21
Сильва
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Сити
22
Стефен Харпер
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
17
Алан Смит
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
24
Шей Гивен
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
21
Жо
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
17
Алан Смит
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
21
Жо
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
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