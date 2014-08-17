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Ньюкасл - Манчестер Сити
Ньюкасл - Манчестер Сити: обзор матча 17 августа 2014
Ньюкасл
17.08.2014, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
39'
Д. Сильва
90+2'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Манчестер Сити
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
С. Агуэро
86'
Желтая карточка
Фернандо
Замена
А. Перес
️️️️
Э. Ривьер
83'
82'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Э. Джеко
79'
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Насри
Желтая карточка
Д. Янмат
78'
76'
Желтая карточка
В. Компани
Замена
Р. Ааронс
️️️️
Й. Гуффран
75'
73'
Замена
Фернандиньо
️️️️
С. Йоветич
Замена
Г. Обертан
️️️️
В. Анита
63'
57'
Желтая карточка
А. Коларов
53'
Желтая карточка
М. Демичелис
39'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сильва
Пас отдал
Э. Джеко
34'
Желтая карточка
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
(К)
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ПЗ
94
Йоан Гуффран
ЛП
4
Джек Коулбэк
ОП
6
Вурнон Анита
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ПЗ
14
Самир Насри
ЛВ
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
17
Мехди Абид
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-2-2-1-1
23
Крул
14
Дамметт
5
Уильямсон
2
Колоччини
22
Янмат
4
Коулбэк
6
Анита
94
Гуффран
17
Сиссоко
5
Кабелла
97
Ривьер
4-1-1-2-2
1
Харт
3
Клиши
4
Компани
2
Демичелис
11
Коларов
5
Фернандо
42
Туре
21
Сильва
14
Насри
9
Йоветич
10
Джеко
94
Гуффран
17
Ааронс
17
Ааронс
94
Гуффран
6
Анита
32
Обертан
32
Обертан
6
Анита
97
Ривьер
22
Перес
22
Перес
97
Ривьер
9
Йоветич
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
9
Йоветич
14
Насри
20
Милнер
20
Милнер
14
Насри
10
Джеко
10
Агуэро
10
Агуэро
10
Джеко
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Сити
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Сити
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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