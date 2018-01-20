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Манчестер Сити - Ньюкасл
Манчестер Сити - Ньюкасл: обзор матча 20 января 2018
Манчестер Сити
20.01.2018, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 1
Завершен
Ньюкасл
34'
С. Агуэро
63'
С. Агуэро (П)
83'
С. Агуэро
67'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ньюкасл
ГОЛ! 3:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Л. Сане
83'
78'
Желтая карточка
К. Кларк
67'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
К. Кларк
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Агуэро
63'
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Де Брюйне
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
6
Стоунз
30
Отаменди
2
Уокер
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
21
Сильва
10
Сане
10
Агуэро
11
Де Брюйне
4-3-1-2
1
Дарлоу
22
Манкильо
26
Кларк
24
Ласселлс
14
Дамметт
26
Шелви
14
Хэйден
17
Диаме
30
Атсу
13
Хоселу
23
Мерфи
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ньюкасл
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Энцо Мареска
33
Роб Эллиот
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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