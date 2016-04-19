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Ньюкасл - Манчестер Сити
Ньюкасл - Манчестер Сити: обзор матча 19 апреля 2016
Ньюкасл
19.04.2016, вторник, 21:45
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
31'
В. Анита
14'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Манчестер Сити
Желтая карточка
М. Сиссоко
90'
+5
Замена
Р. Ааронс
️️️️
А. Перес
90'
+2
89'
Желтая карточка
Э. Мангала
84'
Замена
В. Бони
️️️️
Х. Навас
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Э. Таунсенд
81'
73'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Я. Туре
68'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Ф. Делф
67'
Желтая карточка
В. Компани
Желтая карточка
А. Перес
56'
Замена
А. Митрович
️️️️
П. Сиссе
55'
Желтая карточка
В. Анита
43'
ГОЛ! 1:1!
В. Анита
Пас отдал
М. Сиссоко
31'
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
А. Коларов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
17
Роландо Ааронс
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-4-1-2
1
Дарлоу
14
Дамметт
24
Ласселлс
99
Мбемба
6
Анита
24
Тиоте
17
Сиссоко
4
Коулбэк
25
Таунсенд
22
Перес
61
Сиссе
3-3-2-1-1
1
Харт
5
Сабалета
5
Мангала
4
Компани
16
Навас
5
Фернандо
11
Коларов
18
Делф
42
Туре
11
Де Брюйне
10
Агуэро
22
Перес
17
Ааронс
17
Ааронс
22
Перес
25
Таунсенд
23
Вейналдум
23
Вейналдум
25
Таунсенд
61
Сиссе
9
Митрович
9
Митрович
61
Сиссе
42
Туре
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
42
Туре
18
Делф
19
Стерлинг
19
Стерлинг
18
Делф
16
Навас
2
Бони
2
Бони
16
Навас
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Сити
28
Фредди Вудман
ВР
26
Джонджо Шелви
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
26
Джонджо Шелви
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
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