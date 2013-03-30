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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Ньюкасл
Манчестер Сити - Ньюкасл: обзор матча 30 марта 2013
Манчестер Сити
30.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
4 : 0
Завершен
Ньюкасл
39'
К. Тевес
45+1'
Д. Сильва
56'
В. Компани
68'
Я. Туре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ньюкасл
Замена
С. Синклейр
️️️️
Д. Сильва
81'
76'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
72'
Замена
Г. Бигиримана
️️️️
Й. Кабай
Замена
Х. Гарсия
️️️️
В. Компани
71'
Замена
С. Агуэро
️️️️
С. Насри
70'
ГОЛ! 4:0!
Я. Туре
68'
62'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Й. Гуффран
ГОЛ! 3:0!
В. Компани
Пас отдал
Г. Бэрри
56'
46'
Замена
Д. Перч
️️️️
Г. Обертан
ГОЛ! 2:0!
Д. Сильва
Пас отдал
С. Насри
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
Пас отдал
Г. Клиши
39'
27'
Желтая карточка
Й. Кабай
24'
Желтая карточка
В. Анита
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
32
Карлос Тевес
АП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
18
Хонас Гутьеррес
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
94
Йоан Гуффран
ЛП
29
Йоан Кабай
(К)
ОП
6
Вурнон Анита
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
3
Клиши
4
Компани
15
Лескотт
5
Сабалета
18
Бэрри
42
Туре
14
Насри
21
Сильва
32
Тевес
10
Джеко
4-2-3-1
33
Эллиот
2
Симпсон
27
Тэйлор
2
Янга-Мбива
18
Гутьеррес
29
Кабай
6
Анита
32
Обертан
17
Сиссоко
94
Гуффран
61
Сиссе
4
Компани
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
4
Компани
21
Сильва
7
Синклейр
7
Синклейр
21
Сильва
14
Насри
10
Агуэро
10
Агуэро
14
Насри
32
Обертан
24
Перч
24
Перч
32
Обертан
94
Гуффран
32
Гослинг
32
Гослинг
94
Гуффран
29
Кабай
5
Бигиримана
5
Бигиримана
29
Кабай
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ньюкасл
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
22
Стефен Харпер
ВР
12
Сильвен Марво
АП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Остались в запасе
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
22
Стефен Харпер
ВР
12
Сильвен Марво
АП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:15 (прямая)
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