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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Манчестер Сити
Ньюкасл - Манчестер Сити: обзор матча 14 мая 2021
Ньюкасл
14.05.2021, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
3 : 4
Завершен
Манчестер Сити
25'
Э. Крафт
45+6'
Жоэлинтон (П)
62'
Д. Уиллок
39'
Ж. Канселу
42'
Ф. Торрес
64'
Ф. Торрес
66'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Манчестер Сити
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Ф. Фернандес
88'
Замена
Д. Льюис
️️️️
Жоэлинтон
84'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
М. Ритчи
84'
74'
Замена
Б. Менди
️️️️
Ж. Канселу
66'
ГОЛ! 3:4!
Ф. Торрес
64'
ГОЛ! 3:3!
Ф. Торрес
Пас отдал
Г. Жезус
ГОЛ! 3:2!
Д. Уиллок
62'
Пенальти не реализован!
Д. Уиллок
61'
Желтая карточка
Д. Шелви
59'
56'
Желтая карточка
Ж. Канселу
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Жоэлинтон
45'
+6
44'
Желтая карточка
Родри
42'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Торрес
Пас отдал
И. Гюндоган
39'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Канселу
Пас отдал
Родри
Желтая карточка
М. Ритчи
36'
ГОЛ! 1:0!
Э. Крафт
Пас отдал
Д. Шелви
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
4-2-3-1
39
Дубравка
30
Ритчи
14
Дамметт
6
Фернандес
17
Крафт
28
Уиллок
26
Шелви
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
10
Сен-Максимен
4-1-1-3-1
33
Карсон
2
Канселу
24
Гарсия
15
Аке
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
14
Торрес
20
Силва
19
Стерлинг
9
Жезус
7
Жоэлинтон
18
Льюис
18
Льюис
7
Жоэлинтон
30
Ритчи
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
30
Ритчи
6
Фернандес
34
Гэйл
34
Гэйл
6
Фернандес
2
Канселу
23
Менди
23
Менди
2
Канселу
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Сити
29
Марк Гиллеспи
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
10
Коул Палмер
ПВ
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Зак Стеффен
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Зак Стеффен
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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