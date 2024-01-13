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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Манчестер Сити
Ньюкасл - Манчестер Сити: обзор матча 13 января 2024
Ньюкасл
13.01.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 3
Завершен
Манчестер Сити
35'
А. Исак
37'
Э. Гордон
26'
Б. Силва
74'
К. Де Брюйне
90+1'
О. Бобб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Манчестер Сити
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
О. Бобб
Пас отдал
К. Де Брюйне
Замена
Л. Холл
️️️️
Э. Гордон
86'
82'
Замена
О. Бобб
️️️️
Ж. Доку
74'
ГОЛ! 2:2!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Родри
69'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Б. Силва
55'
Желтая карточка
Б. Силва
45'
+4
Желтая карточка
Родри
ГОЛ! 2:1!
Э. Гордон
Пас отдал
Д. Берн
37'
ГОЛ! 1:1!
А. Исак
Пас отдал
Б. Гимарайнс
35'
26'
ГОЛ! 0:1!
Б. Силва
Пас отдал
К. Уокер
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
21'
8'
Замена
С. Ортега
️️️️
Эдерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
(К)
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
7
Бен Паркинсон
ПВ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Махамаду Сусохо
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
4-2-3-1
39
Дубравка
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
10
Гордон
67
Майли
10
Альмирон
9
Исак
4-1-1-2-2
31
Эдерсон
2
Уокер
15
Аке
24
Гвардиол
3
Диаш
16
Родри
8
Ковачич
20
Силва
47
Фоден
19
Альварес
11
Доку
10
Гордон
3
Холл
3
Холл
10
Гордон
31
Эдерсон
1
Ортега
1
Ортега
31
Эдерсон
20
Силва
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
20
Силва
11
Доку
14
Бобб
14
Бобб
11
Доку
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Сити
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
7
Бен Паркинсон
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
17
Серхио Гомес
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
7
Бен Паркинсон
ПВ
Остались в запасе
17
Серхио Гомес
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Сити
1
2
Всего ударов по воротам
12
27
Удары в створ
5
11
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
13
Нарушения
7
7
Офсайды
8
1
Количество передач
270
736
Сейвы
8
3
Точность передач %
73
90
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
5
9
Удары из пределов штрафной
10
15
Удары из-за пределов штрафной
2
12
xG (ожидаемые голы)
1.23
2.33
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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