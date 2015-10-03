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Манчестер Сити - Ньюкасл
Манчестер Сити - Ньюкасл: обзор матча 03 октября 2015
Манчестер Сити
03.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
6 : 1
Завершен
Ньюкасл
42'
С. Агуэро
49'
С. Агуэро
50'
С. Агуэро
53'
К. Де Брюйне
60'
С. Агуэро
62'
С. Агуэро
18'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ньюкасл
Желтая карточка
Э. Мангала
88'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
82'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Сильва
75'
66'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Й. Гуффран
66'
Замена
Ш. Тиоте
️️️️
М. Сиссоко
Замена
В. Бони
️️️️
С. Агуэро
66'
ГОЛ! 6:1!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Де Брюйне
62'
ГОЛ! 5:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
60'
53'
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
К. Мбабу
ГОЛ! 4:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Х. Навас
53'
ГОЛ! 3:1!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Де Брюйне
50'
ГОЛ! 2:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
49'
Замена
Х. Навас
️️️️
Р. Стерлинг
46'
Желтая карточка
Фернандиньо
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Фернандиньо
42'
36'
Желтая карточка
В. Анита
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Вейналдум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандо
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Ману Гарсия
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Харт
11
Коларов
30
Отаменди
5
Мангала
5
Сабалета
5
Фернандо
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
21
Сильва
10
Агуэро
4-3-3
23
Крул
43
Мбабу
99
Мбемба
22
Янмат
2
Колоччини
6
Анита
17
Сиссоко
23
Вейналдум
22
Перес
94
Гуффран
9
Митрович
19
Стерлинг
16
Навас
16
Навас
19
Стерлинг
21
Сильва
17
Ихеначо
17
Ихеначо
21
Сильва
10
Агуэро
2
Бони
2
Бони
10
Агуэро
43
Мбабу
24
Ласселлс
24
Ласселлс
43
Мбабу
17
Сиссоко
24
Тиоте
24
Тиоте
17
Сиссоко
94
Гуффран
10
Товен
10
Товен
94
Гуффран
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ньюкасл
5
Ману Гарсия
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
33
Роб Эллиот
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
5
Ману Гарсия
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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