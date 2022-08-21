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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Манчестер Сити
Ньюкасл - Манчестер Сити: обзор матча 21 августа 2022
Ньюкасл
21.08.2022, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 3
Завершен
Манчестер Сити
28'
М. Альмирон
39'
К. Уилсон
54'
К. Триппьер
5'
И. Гюндоган
60'
Э. Холанд
64'
Б. Силва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Манчестер Сити
Замена
Э. Крафт
️️️️
Д. Берн
90'
+5
Травма
Д. Берн
90'
+4
Желтая карточка
Жоэлинтон
90'
+2
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
82'
Желтая карточка
К. Триппьер
75'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Д. Уиллок
69'
Замена
К. Вуд
️️️️
К. Уилсон
69'
64'
ГОЛ! 3:3!
Б. Силва
Пас отдал
К. Де Брюйне
60'
ГОЛ! 3:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Родри
ГОЛ! 3:1!
К. Триппьер
54'
53'
Желтая карточка
Д. Стоунз
ГОЛ! 2:1!
К. Уилсон
Пас отдал
А. Сен-Максимен
39'
Желтая карточка
Ф. Шер
34'
ГОЛ! 1:1!
М. Альмирон
Пас отдал
А. Сен-Максимен
28'
21'
Замена
Р. Диаш
️️️️
Н. Аке
20'
Травма
Н. Аке
18'
Желтая карточка
Ж. Канселу
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
7'
5'
ГОЛ! 0:1!
И. Гюндоган
Пас отдал
Б. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
33
Дэн Берн
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ОП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЛФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Мигель Альмирон
РФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-1-2-3
1
Поуп
33
Берн
4
Ботман
5
Шер
2
Триппьер
28
Уиллок
39
Гимарайнс
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
10
Альмирон
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
6
Стоунз
15
Аке
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
26
Де Брюйне
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
33
Берн
17
Крафт
17
Крафт
33
Берн
28
Уиллок
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
28
Уиллок
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
13
Уилсон
9
Вуд
9
Вуд
13
Уилсон
15
Аке
3
Диаш
3
Диаш
15
Аке
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Сити
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Райан Фрейзер
ЛВ
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
Главный тренер
Эдди Хау
17
Серхио Гомес
ЛЗ
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Райан Фрейзер
ЛВ
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
Остались в запасе
17
Серхио Гомес
ЛЗ
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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