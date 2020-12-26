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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Ньюкасл
Манчестер Сити - Ньюкасл: обзор матча 26 декабря 2020
Манчестер Сити
26.12.2020, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
14'
И. Гюндоган
55'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ньюкасл
Замена
Ф. Фоден
️️️️
И. Гюндоган
90'
Желтая карточка
Ж. Канселу
88'
82'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
М. Альмирон
80'
Желтая карточка
Ф. Шер
Замена
С. Агуэро
️️️️
Ф. Торрес
77'
71'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Жоэлинтон
66'
Замена
Д. Льюис
️️️️
М. Ритчи
64'
Желтая карточка
М. Ритчи
Замена
Фернандиньо
️️️️
Родри
57'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
55'
Желтая карточка
Родри
34'
ГОЛ! 1:0!
И. Гюндоган
Пас отдал
Р. Стерлинг
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
18
Джамаль Льюис
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
6
Стоунз
3
Диаш
15
Аке
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
14
Торрес
20
Силва
3-2-2-3
1
Дарлоу
6
Фернандес
5
Шер
2
Йедлин
26
Кларк
30
Ритчи
8
Лонгстафф
14
Хэйден
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
20
Гюндоган
47
Фоден
47
Фоден
20
Гюндоган
16
Родри
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
16
Родри
14
Торрес
10
Агуэро
10
Агуэро
14
Торрес
30
Ритчи
18
Льюис
18
Льюис
30
Ритчи
7
Жоэлинтон
9
Кэрролл
9
Кэрролл
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
34
Гэйл
34
Гэйл
10
Альмирон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ньюкасл
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
5
Эллиот Андерсон
АП
29
Марк Гиллеспи
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
5
Эллиот Андерсон
АП
29
Марк Гиллеспи
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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