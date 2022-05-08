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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Ньюкасл
Манчестер Сити - Ньюкасл: обзор матча 08 мая 2022
Манчестер Сити
08.05.2022, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
5 : 0
Завершен
Ньюкасл
19'
Р. Стерлинг
38'
Э. Ляпорт
61'
Родри
90+1'
Ф. Фоден
90+3'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Ньюкасл
ГОЛ! 5:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Д. Грилиш
90'
+3
ГОЛ! 4:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
А. Зинченко
90'
+1
89'
Желтая карточка
М. Таргетт
Замена
С. Джей Иган-Райли
️️️️
Э. Ляпорт
87'
80'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
Желтая карточка
К. Де Брюйне
75'
70'
Желтая карточка
Д. Берн
68'
Замена
К. Триппьер
️️️️
Э. Крафт
68'
Замена
К. Уилсон
️️️️
К. Вуд
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Г. Жезус
63'
ГОЛ! 3:0!
Родри
Пас отдал
К. Де Брюйне
61'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Р. Диаш
46'
ГОЛ! 2:0!
Э. Ляпорт
38'
31'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Ж. Канселу
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
47
Зинченко
3
Диаш
14
Ляпорт
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
10
Грилиш
26
Де Брюйне
19
Стерлинг
9
Жезус
4-2-2-2
39
Дубравка
17
Крафт
24
Ласселлс
33
Берн
23
Таргетт
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
9
Вуд
9
Жезус
47
Фоден
47
Фоден
9
Жезус
14
Ляпорт
4
Иган-Райли
4
Иган-Райли
14
Ляпорт
3
Диаш
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
3
Диаш
17
Крафт
2
Триппьер
2
Триппьер
17
Крафт
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
9
Вуд
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Вуд
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ньюкасл
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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