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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Манчестер Сити
Ньюкасл - Манчестер Сити: обзор матча 19 декабря 2021
Ньюкасл
19.12.2021, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 4
Завершен
Манчестер Сити
5'
Р. Диаш
27'
Ж. Канселу
63'
Р. Марез
86'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Манчестер Сити
86'
ГОЛ! 0:4!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Г. Жезус
Замена
Д. Хендрик
️️️️
М. Альмирон
80'
77'
Замена
К. Палмер
️️️️
Р. Марез
70'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Р. Диаш
68'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Родри
63'
ГОЛ! 0:3!
Р. Марез
Пас отдал
А. Зинченко
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
А. Хэйден
61'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Д. Уиллок
46'
30'
Желтая карточка
Б. Силва
27'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Канселу
Пас отдал
Р. Марез
25'
Желтая карточка
Родри
Желтая карточка
А. Хэйден
21'
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Диаш
Пас отдал
Ж. Канселу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Джо Уайт
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
4-1-2-2-1
39
Дубравка
30
Ритчи
26
Кларк
24
Ласселлс
23
Мерфи
14
Хэйден
28
Уиллок
10
Альмирон
10
Фрейзер
7
Жоэлинтон
13
Уилсон
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Канселу
3
Диаш
14
Ляпорт
47
Зинченко
16
Родри
26
Марез
26
Де Брюйне
19
Стерлинг
9
Жезус
20
Силва
14
Хэйден
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
14
Хэйден
10
Альмирон
29
Хендрик
29
Хендрик
10
Альмирон
28
Уиллок
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
28
Уиллок
26
Марез
10
Палмер
10
Палмер
26
Марез
3
Диаш
6
Стоунз
6
Стоунз
3
Диаш
16
Родри
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
16
Родри
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Сити
5
Эллиот Андерсон
АП
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Джо Уайт
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Зак Стеффен
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
5
Эллиот Андерсон
АП
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Джо Уайт
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Зак Стеффен
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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